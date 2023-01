Bodenseekreis vor 1 Stunde Demente Frau kommt bei Zugunglück zwischen Überlingen und Sipplingen ums Leben Eine 81-jährige stark demente Frau ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einem Unfall mit dem Zug ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich an den Bahngleisen zwischen Überlingen und Sipplingen.

An der Bahnstrecke zwischen Überlingen und Sipplingen ist in der Nacht auf Samstag eine demente Frau tödlich verunglückt. Dieses Bild zeigt einen Zug vor einem Tunnel in Überlingen. | Bild: Hanspeter Walter I SK-Archiv