Überlingen-Deisendorf – Nachdem das beliebte Deisendorfer Sommerfest im Vorjahr nach zwei Jahren coronabedingter Pause erstmals am neuen Festplatz beim ehemaligen Gasthaus Löwen mit großem Erfolg vonstatten ging, richtet der Ortschaftsrat und die Deisendorfer Vereine das Fest dort jetzt zum zweiten Mal aus: Am Sonntag und Montag, 25. und 26. Juni, wird wieder gefeiert. Der Platz ist zwar neu, der Name aber bleibt: „Fest unterm Storchennest“. Dazu wird ein großes Zelt für 500 Personen gestellt, um auch für schlechte Witterungsverhältnisse bestens vorbereitet zu sein.

Beliebte Dekoration

Zwar ist der Teilort Deisendorf mit 3,6 Quadratkilometern und rund 700 Einwohnern nicht gerade groß, vermag aber mit seinen engagierten Bürgerinnen und Bürgern sowie Vereinen vieles auf die Beine zu stellen, wie die Sommerfeste in den Jahren zuvor am Kinderhaus unter dem Storchennest immer wieder unter Beweis gestellt haben. Bei der Premiere im Vorjahr wurde das Fest mit der Fahnenweihe der 1932 gegründeten Feuerwehr Deisendorf verbunden. Die unterschiedliche Dekoration, für die das Sommerfest bekannt und beliebt ist, wird auch dieses Mal etwas ganz Besonderes darstellen.

Der Start erfolgt am Sonntag, 25. Juni, 9.15 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Andreaskapelle. Um 11 Uhr spielt die Musikkapelle Lippertsreute unter dem Dirigat von Uwe Keller zum Frühschoppen auf. Die Musikkapelle, die ihren Ursprung im Jahre 1861 hat, versteht sich als Oberstufenorchester mit etwa 50 Musikerinnen und Musikern. Diese steht in ihrem musikalischen Repertoire der modernen und konzertanten Blasmusik genauso aufgeschlossen gegenüber wie dem Brauchtum und der Pflege der traditionellen Volks- und Marschmusik.

Vielfältiger Mittagstisch

Bevor es zu Kaffee und selbstgebackenen Kuchen und Torten übergeht, verwöhnen die Deisendorfer ihre Gäste mit einem umfangreichen Angebot zum Mittagstisch. Im Angebot finden sich Schinken, Saiblingsfilet und selbstgemachter Kartoffelsalat sowie viele weitere Leckereien. Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg und ein umfangreiches Spieleangebot, welches von der „Linzgau Kinder und Jugendhilfe Deisendorf“ organisiert und betreut wird. Ab 14 Uhr unterhält der Musikverein Owingen unter Leitung von Angela Gorber. Der Musikverein besteht derzeit aus rund 47 Mitgliedern, welche aktiv in der Kapelle musizieren. Das Jahr über umrahmt er kirchliche und weltliche Veranstaltungen in Owingen, ist aber auch in der Umgebung wie am Wochenende in Deisendorf unterwegs.

Wenn sich der erste Tag der Arbeitswoche am 26. Juni dem Ende nähert, können es sich die Gäste beim um 17.30 Uhr beginnenden Feierabendhock nochmals gut ergehen lassen. Die musikalische Unterhaltung übernimmt ab 19 Uhr die Jugendkapelle der „Harmonie“ Lippertsreute. Derzeit spielen über 40 Musikerinnen und Musiker im Alter zwischen 14 und 24 Jahren in der Kapelle unter Leitung von Oliver Keller, der seit 2016 das Orchester dirigiert. Ihr Repertoire reicht von konzertanter Blasmusik über Unterhaltungsmusik, sakraler Musik bis hin zur Marschmusik. Serviert werden währenddessen Spezialitäten wie Deisendorfer Vesperteller, Storchen-Seelen, Schwartenmagensalat und vieles mehr. In der Sektbar können die Gäste den Abend ausklingen lassen.