Von den Vereinen organisiert, verwandelt sich das kleine Dorf bei Überlingen für fünf Tage in eine Gastronomiemeile. Entwickelt aus dem ehemaligen Dorffest, sind die Hödinger Besenwirtschaften eine feste Institution. Alle Vereine, das ganze Dorf hilft mit. Neben den sieben Verkaufsstellen, wo der Besen als Symbol weithin sichtbar hängt, gibt es vereinzelt auch Verkaufsstände mit landwirtschaftlichen Produkten oder Flohmarktartikeln in den Straßen.

Der Besen zeigt an, wo Wirtschaften geöffnet sind, wie hier an der Turnhalle. Hans Thomer organisiert die Küchencrew, während Alexandra Hermle-Frassmann die Hauptorganisation in der Halle übernimmt. | Bild: Lorna Komm

Alexandra Hermle-Frassmann, die in der Turnhalle die Hauptorganisation für die drei Vereine übernommen hat, die dort bewirten, erzählt von den Ursprüngen der Veranstaltung. Vor der 750-Jahr-Feier im Jahr 2014 hatte der kleine Ort bei Überlingen immer das Dorffest gefeiert. Doch das Interesse daran habe abgenommen. Dann sei die Idee entwickelt worden, etwas anderes zu machen, insbesondere Speisen anzubieten, die es sonst so nicht mehr oder nur noch selten bei Festen gibt. „Das hat eingeschlagen wie eine Bombe“, sagt Hermle-Frassmann.

Die Öffnungszeiten der Besen Am 2. Oktober öffnen die Besen ab 18 Uhr, am 3. Oktober sind sie von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Am Pfarrhaus wirtet die Landjugend, in der Turnhalle der Turn-, Musik- und Sportverein, im Backhaus sind es Kirchenchor und Musikverein, im Abacco die Narrengesellschaft und im Hofcafé die Familie Vogler, dies nur am 3. Oktober von 12.30 bis 17 Uhr. An der Grundschule serviert der Elternbeirat Kaffee und Kuchen.

Die ersten Jahre wurde in der Scheune gefeiert

Angefangen hätten die Mitglieder von Turn-, Musik- und Sportverein in der Scheune von Ursula Siegel. Aber für den Auf- und Abbau hätten sie Wochen gebraucht, das könnten die Mitglieder zeitlich nicht mehr stemmen. „Seit letztem Jahr sind wir hier in der Halle.“ Hier seien die Arbeiten zwar auch aufwendig, um alles schön herbstlich zu schmücken und zu dekorieren, aber es ginge innerhalb weniger Tage.

Der Vorstand der Katholischen Landjugend, hier Jana Mayer, Leon Gering, Jonas Wollmann, Sonja Wollmann, Marvin Mayer und Finn Gering (von links), hat tagelang geschuftet, um zusammen mit dem recht jungen Team die stabile Hütte für die Besenwirtschaft aufzubauen. | Bild: Lorna Komm

Landjugend klemmt ihre Hütte zwischen zwei Häuser

Aufwendig aufzubauen ist auch die Besenwirtschaft der Katholischen Landjugend. Zwischen zwei Häusern haben sie fast ein neues Haus gebaut: Stabile Holzwände und eine feste Plane als Dach erwecken den Eindruck, es handele sich um eine Scheune. Auch hier ist alles liebevoll dekoriert, aber peppiger und nicht ganz so rustikal wie in der Turnhalle.

Meersburg Bücken, schauen, schneiden, säubern: Mein Tag als Wimmler im Weinberg am Bodensee Das könnte Sie auch interessieren

Jonas Wollmann aus dem Vorstandsteam erklärt, dass sie beim Aufbau schon eine gewisse Routine entwickelt hätten. Seit etwa acht Jahren bauen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 28 Jahren ihre Wirtschaft auf, den Rest des Jahres lagern die Materialien in einer Scheune. Das sechsköpfige Vorstandsteam organisiert und plant nicht nur: „Abends wird hier auch richtig gefeiert“, verrät Jonas Wollmann.

Im Backhaus läuft es rund. Thomas Löcher, Patricia Mokhardt, Anette Chirico, Bärbel Auer, Sabine Löcher, Thomas Gegg und Silvia Bueb (von links) sorgen hier für das leibliche Wohl der Gäste. | Bild: Lorna Komm

Kirchenchor und Förderverein wirten im Backhaus

Ebenfalls nur für die Festtage geöffnet ist das historische Backhaus im Dorf. Hier teilen sich der Kirchenchor und der Förderverein die Zubereitung der Speisen. Thomas Gegg, Vorsitzender des Fördervereins und ebenfalls Sänger, erzählt, dass das Backhaus früher auch als Brennhaus genutzt wurde. Und wenn einmal in der Woche der Ofen geheizt wurde, habe es auch warmes Wasser zum Baden gegeben. Doch nun diene das Backhaus als Lagerraum.

Im historischen Backhaus, aber auch davor gibt es Sitzgelegenheiten | Bild: Lorna Komm (lko)

Auf einer der Bierbänke vor dem Backhaus haben sich zufällig lauter Markdorfer gefunden. Werner und Johanna Benzkirch sind „Wiederholungstäter“, wie sie selber sagen. Seit Jahren kämen sie regelmäßig. „Die Atmosphäre ist so schön und es gibt abwechslungsreiches Essen“, meint Johanna Benzkirch. Sie vermisse nur Musikkapellen, die zur Unterhaltung spielen.

Zufällig haben sich die Markdorfer William Ruprecht, Marco Fandel, Werner und Johanna Benzkirch sowie Adam Kanon (von links) in der Besenwirtschaft in Hödingen getroffen. | Bild: Lorna Komm

Hoffnung, dass die Scheune wieder aufmachen kann

Adam Kanon, der mit seinen Kollegen vom Reparaturcafé da ist, findet es dagegen gerade schön, dass es nicht so ein lautes Partyfest sei. „Hier herrscht Gemütlichkeit auch für Ältere.“ Kanon und seine Begleiter sind ebenfalls schon öfter in Hödingen gewesen und machen eine Rundtour durch die Besenwirtschaften. „Wir müssen doch alle unterstützen“, lacht er. „Aber am schönsten war es früher in der Scheune“, sagt er und alle am Tisch nicken. Es wäre schön, wenn die wieder auf wäre, meinen sie und hoffen, dass es zukünftig wieder mehr Helfer gibt.