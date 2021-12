Selten hat der viel zu frühe Tod eines Menschen in der Region mehr Betroffenheit ausgelöst, als jener von Metzgermeister Fridolin Zugmantel, der im September mit erst 56 Jahren überraschend starb. Der Erste Platzmeister der traditionsreichen Schwerttanzkompanie und Motor der Schlachthofinitiative, die im Sinne des Tierwohls dafür kämpfte, regional zu schlachten, war nicht nur ein vielfältig öffentlich engagierter Bürger, sondern allseits bekannt als ganz feiner Mensch. Sozial, aufrichtig, verlässlich und immer von ehrlicher Freundlichkeit.

Der verstorbene Fridolin Zugmantel. | Bild: Baur, Martin

Diese Persönlichkeit spiegelt sich jetzt auch in einer schieren Zahl wider: 12 305 Euro – so viel überwies sein Bruder Peter Zugmantel jetzt als Spende für die Kindergärten in der Stadt. Geld, das Trauergäste und kondolierende Mitbürger überwiesen, nachdem die Familie Zugmantel darum gebeten hatte, von den bei Beerdigungen üblichen finanziellen Zuwendungen und Blumenspenden abzusehen und stattdessen für die Kindergärten zu spenden.

Die jüngste Generation der Familie Zugmantel brachte dann noch einen symbolischen Scheck ins Rathaus. Markus Zugmantel, der Sohn von Fridolin, sowie Peter Zugmantels Kinder Noah und Hannah gaben die übergroße Zahlungsanweisung ab.

„Das war im Sinne von Frido“

„Das war im Sinne von Frido“, sagt Peter Zugmantel zur Spende und spricht auch für die hinterbliebene Ehefrau: „Auf jeden Fall sind Barbara, meine Mutter Marianne und ich mit unseren Familien absolut überwältigt, was da zusammengekommen ist. Und Frido würde sich sehr darüber freuen, dass er dazu beigetragen hat, dass etwas für die ganz junge Generation getan wird.“

Dass die Spende ganz in seinem Sinne war, das zeigt auch die Erinnerung, die der ältere Sohn Simon in seiner ergreifende Rede mit den Beerdigungsgästen teilte. Er berichtete, dass es Familientradition war, gemeinsam vor Weihnachten den TV-Film „Der kleine Lord“ anzuschauen. Der Vater habe gesagt: „Weißt Du Simon, bei diesem Film gibt es eine Stelle, an der ich immer feuchte Augen bekomme: Jeder Mensch sollte versuchen, mit seinem Leben die Welt ein klein wenig besser zu machen.“