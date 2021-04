Überlingen Nur für Abonnenten vor 47 Minuten

Das vierte Leben der Gustav Prym: Historisches Fahrgastschiff läuft vor der Kellerwerft vom Stapel

Der Förderverein Yachtsport in Überlingen setzt um, was er vor dem Wiederaufbau der Kellerwerft versprochen hat: sich um historische Boote zu kümmern. Am Strandweg in Überlingen wurde nun, pünktlich zur neuen Schifffahrtssaison, das ehemalige Fahrgastschiff Gustav Prym zu Wasser gelassen. Das Bild vom Bodensee vor Überlingen könnte durch das Dampfschiff neu geprägt werden.