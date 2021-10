Überlingen vor 4 Stunden

Das letzte Antiquariat im Bodenseekreis schließt und 70.000 Bücher brauchen eine Bleibe

Nach Kündigung seiner Räume in Überlingen hofft Antiquar Bernd Wiese, wenigstens ein geeignetes Lager für seine 70.000 Bücher zu finden. Am liebsten würde der 72-Jährige seinen Bestand an einen begeisterten Nachfolger übergeben. Aber jetzt braucht er erst einmal trockene und beheizbare Räume.