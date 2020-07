Überlingen 22. Juli 2020, 18:19 Uhr

Das Bedürfnis nach Sommerferien ist geringer: Überlinger Schüler packen aus

Bock auf Sommerferien? Nicht wirklich, wie Überlinger Schüler bei einer Umfrage erklären. Die Gefühlslage bei den Jugendlichen, die nach drei Monaten „Corona-Ferien“ jetzt sechs Wochen lang frei haben, ist in diesem Jahr eine andere – die Vorfreude auf die freie Zeit ist deutlich geringer. Warum das so ist, wie sie die vergangenen Monate erlebt haben und was sie ansonsten bewegt. Außerdem: Was erwarten die Schüler für das kommende Schuljahr?