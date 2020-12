Mit Tourenskiern erklomm unser Autor einen Hügel bei Owingen. Ohne jegliche Lawinengefahr, kontaktfrei, an der frischen Luft und ohne Lift, stieg er mit Fellen an den Skiern auf den Hohenbodman. Was es dazu braucht? Nicht viel, nur Lust dazu und ein kleines bisschen Schnee.

Unser Autor unternahm diese Tour im Alleingang, vermutlich war es die Erstbesteigung des Hohenbodman mit Skiern – man weiß das nicht so genau. Entscheidend jedenfalls, dass er coronaform ohne Kontakt zu irgend jemandem unterwegs war, weshalb das Finishfoto nur als Selfie entstehen konnte.| Bild: Hilser, Stefan