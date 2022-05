von Eva-Maria Bast

Als es begann, war Daniel Klein 19 Jahre alt und hatte gerade seine Lehrstelle in einer Schlosserei angetreten. Das war in einem anderen Bundesland, in welchem, möchte er nicht erzählen: Denn ein Arbeitskollege habe ihn verprügelt. Wieder und wieder. Der Lehrling entwickelte eine Angststörung, aus der eine Depression wurde. Er begab sich sofort in Behandlung, war eine Zeit lang in einer Klinik.

Inzwischen geht es ihm wieder gut. 2014 hat der heute 31-Jährige in Überlingen neu angefangen. Aus dem Schlosser wurde ein Tänzer. Und dieser Tänzer will das Thema Depressionen nun künstlerisch aufgreifen. „Tanzen ist eine Sprache. Ich kann als Tänzer dafür sorgen, dass das Publikum lustig ist, ich kann es aber auch wach rütteln. Eine Botschaft vermitteln.“

Hilfe bei Depressionen Wer unter Depressionen leidet und Hilfe benötigt, kann sich an das Gemeindepsychiatrische Zentrum Überlingen wenden, das zahlreiche Angebote macht. Eines davon ist die Begegnungsstätte Taff. Hier können Interessierte einfach vorbeikommen, einen Kaffee trinken, sich unterhalten, an Programmpunkten teilnehmen und Kontakt aufnehmen. Bei Bedarf wird persönliche Beratung angeboten. Der Tagestreff an der Oberen Bahnhofstraße ist zu folgenden Zeiten geöffent: Montag und Dienstag von 9.15 bis 16 Uhr, Mittwoch von 9.15 bis 18 Uhr, Donnerstag von 9.15 bis 13.30 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Freitag von 9.15 bis 13 Uhr. Telefonisch ist der Treff zu erreichen unter 0176/13011851.

Wach rütteln möchte Koch aber nicht allein: Gemeinsam mit seinen Kollegen vom Tanzsportclub Blau-Gold Überlingen will er das Thema in den Unterrichtsstunden aufgreifen. Außerdem plant er, das Gespräch mit der Stadt Überlingen zu suchen, um zu prüfen, ob sich das Projekt „Zusammen bist du nicht allein“ zu einer großen Veranstaltung ausweiten lässt. Der 31-Jährige zählt auf: „Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, riesige Leinwände aufzustellen, auf denen jeder, der möchte, etwas zum Thema Depressionen malen kann. Ich denke daran, Blumen zu verteilen, Steine anzumalen und Videobotschaften und Bilder zu veröffentlichen.“

Vision: Bundesweites Projekt mit Überlingen im Mittelpunkt

Seine Vision ist ein riesiges Projekt, Mittelpunkt Überlingen, das bundesweit funktionieren soll. Daniel Klein hat Kontakt zu Stiftungen, Therapeuten, Tänzern und Schauspielern in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz aufgenommen, die nun ihrerseits Betroffene ansprechen und mit ihnen künstlerisch an dem Thema arbeiten wollen. Wobei künstlerisch Daniel Klein fast schon zu eng gefasst ist: „Ich möchte bewusst ganz offenbleibend sein“, erklärt er. „Ich bin unglaublich gespannt auf die Ideen, die kommen. Das soll von den Menschen direkt kommen, ohne dass ich was vorschreibe.“

Tanzeinlagen, Bilder, Gedichte und Berichte gefragt

Diese Ideen, seien es nun Tanzeinlagen, Bilder, Gedichte oder Berichte von Betroffenen, sollen dann in digitaler Form – Fotos oder Videos – an ihn geschickt und bei einer Show in Überlingen gezeigt werden. Bei dieser Show soll analog zusätzlich das auf die Bühne kommen, was die Überlinger Mitwirkenden auf die Beine gestellt haben. Auch hier ist Daniel Klein noch offen in alle Richtungen.

Mit dem Projekt möchte der 31-Jährige Menschen, die an Depressionen leiden, zeigen: „Ihr seid nicht allein. Es gibt viele, denen es ebenso geht, viele, die euch verstehen. Und es ist keine Schande, wenn ihr Depressionen habt oder euch psychologischen Rat sucht.“

Kontakt zu Daniel Klein

Wer sich an dem Projekt beteiligen will, kann sich bei Daniel Klein melden oder schon fertige Videos, Audios oder Fotos per E-Mail an zusammen.bist.du.nicht.allein@googlemail.com schicken, mit dem Betreff „Zusammen bist du nicht allein“.