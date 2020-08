Überlingen vor 4 Stunden

Corona-Skeptiker aus der Region als Demonstranten in Berlin: Sie fühlen sich nicht Ernst genommen

Die Initiative Demokratischer Widerstand Überlingen will „bis auf weiteres“ in Salem keine Kundgebungen mehr zu den Corona-Auflagen veranstalten. Mit einem Infostand in Überlingen wollen Kritiker der verordneten Maßnahmen nun das Gespräch mit den Bürgern suchen. Die Einschränkung menschlicher Begegnung sei „nicht akzeptabel“. Eine Gruppe vom Bodensee hatte auch an der großen Corona-Demonstration in Berlin teilgenommen.