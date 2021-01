Es ist nicht das erste Kreativprojekt in der unter Corona besonders leidenden Kulturszene, das von Überlingen ausstrahlt. Schon die Kulturlounge Noltes (Birgit und Oliver Nolte) machte aus der Not eine Tugend. Die Theaterleute treten, weil Publikum derzeit verboten ist, auf eine virtuelle Bühne, live, und erfolgreich. Die Zuschauer werden direkt einbezogen. Man fühlt sich als Theaterbesucher ein bisschen wie im richtigen Theatersaal. Man prostet sich mit Sekt zu, spendet gemeinsam Applaus, tauscht sich aus, kommentiert, lacht. So viel Gemeinschaftsgefühl ist in dieser unlustigen Zeit selten.

Nicht den bequemen Weg

Fastnacht ist eine etwas andere Bühne. Aber auch sie lebt von der Gemeinschaft, vom gemeinsamen Lachen und vom Schunkeln. Die Narren in Lippertsreute sagen sich in der Corona-Krise: „Natürlich wäre es naheliegend und bequem, die Bunten Abende abzusagen.“ Genau das wollen sie aber nicht.

Das war der Jubiläumsabend 2018, die 40. Auflage des Bunten Abends. Den 43. gibt es im Internet, live und direkt ins Wohnzimmer. | Bild: Picasa

Die Bunten Abende in Lippertsreute werden seit über 40 Jahren gemeinsam vom Musikverein und vom Narrenverein organisiert. Von fast allen Veranstaltungen gibt es Filmmaterial. Und so entstand zwischen Andreas Keller (zuständig für die Technik in den beiden Vereinen) und Andreas Schairer (Narrenchef) schon im Oktober die Idee, das Beste aus 42 Jahren Narretei am 43. Abend auf eine virtuelle Bühne zu stellen.

Heimatgruß in die Ferne

Der virtuelle Bunte Abend dient als Überbrückungshilfe bis zur Fastnacht 2022. Als Werbung auch für die, die sich sonst nicht zu den Abenden getrauten. Und als Heimatgruß an Lippertsreuter, die es bis nach Australien oder auf einen anderen Kontinent verschlagen hat.

Im Archiv der Vereine, und laut Schairer „in irgendwelchen Kellerverliesen“, schlummert unendlich viel Material. Wie Andreas Keller berichtet, liegen ihnen insgesamt rund 5000 Fotos sowie Videos mit einer Gesamtlaufzeit von rund 80 Stunden vor. Insgesamt 26 verschiedene Gruppen wirkten an der Gestaltung in den letzten vier Jahrzehnten mit. Es kommt einer Mammutaufgabe gleich, hiervon ein Extrakt von eineinhalb bis maximal zwei Stunden zu schaffen.

Abend wird live moderiert

Nun schnipseln die Lippertsreuter aber nicht einfach Film- und Bildmaterial für einen lustigen Youtube-Film zusammen, sondern sie moderieren den närrischen Rückblick, sie ordnen die Auftritte der jeweiligen Zeit zu, machen auf Details aufmerksam – und zwar live.

Bunter Abend 2019. | Bild: Kleinstück, Holger

Die Moderatoren sind Florian Keller (Vorsitzender des Musikvereins seit 2016), Andreas Schairer (Narrenpräsident seit 2002) und der langjährige frühere Moderator Ronny A. Knepple.

Publikum wird direkt einbezogen

Weil der Abend live auf Youtube gesendet wird, können die Besucher direkt einbezogen werden. Bei Noltes im Theater sitzt das Publikum über die Videoplattform Zoom im virtuellen Theatersaal. Bei Youtube ist das in dieser Art nicht möglich, doch können sich die Zuschauer mit eigenen Kommentaren oder Grußbotschaften während der Übertragung zu Wort melden, und sie können vom Sofa aus Fotos schicken, das wiederum über Whatsapp. Andreas Keller: „Wir hoffen ja, dass sich die Leute verkleiden und Luftschlangen aufhängen. Sie können auch ihre Hausbar plündern.“ Probleme mit dem Heimweg gäbe es jedenfalls nicht.

„Davor noch ein Angstschorle, dann wird das schon.“ Andreas Schairer zu seiner Moderatorenrolle

Die Moderatoren planten ursprünglich, dass sie sich in einem Raum versammeln und den Abend gemeinsam moderieren dürfen. Die aktuellen Corona-Vorschriften lassen das aber nicht zu. „Wir halten uns natürlich daran, wir sind auch Vorbilder“, sagte Florian Keller. Er ist zuversichtlich, dass es ihnen trotzdem gut gelingt, die nötige närrische Stimmung aufzubauen, auch wenn jeder bei sich zu Hause sitzt. Technisch sind sie via Zoom miteinander verbunden, die Regie dazu führt Andreas Keller. Emotional fühlen sie sich miteinander verbunden, wenn sie die alten Schinken früherer Veranstaltungen anschauen. Dann entstehe schnell das typische Bunte-Abende-Gefühl.

Die wichtigsten Fragen Wann beginnt der Abend? Am Samstag, 30. Januar um 20 Uhr (Baröffnung laut Veranstalter „nach eigenem Ermessen“) Wo muss ich klicken? Einfach auf Youtube diese drei Worte eingeben: Bunter Abend Lippertsreute Kann ich mich heute schon einwählen? Ja, eine Art Standleitung steht. Sie befindet sich in einer Reihe von Youtubefilmen der letzten Jahre. Wo gibt es weitere Informationen? Auf den Internetseiten der Vereine www.mvhl.de sowie auf www.nv-lippertsreute.de Bleibt der Abend dauerhaft auf Youtube abrufbar? Laut Andreas Keller kann der Beitrag in den ersten Tagen nach dem 30. Januar noch abgerufen werden, dann müsse er aber kurzzeitig aus dem Netz genommen werden, um Programmpunkte zu löschen, die von der Gema berührt sein könnten.

Narretei im Wandel der Gesellschaft

Wer sich 40 Jahre Fastnacht an einem einzigen Abend reinpfeift, kann der auch beobachten, wie sich die Narretei im Laufe der Jahrzehnte veränderte? Laut Andreas Schairer hat sich gar nicht so viel verändert. Sogar die Dekoration in der Halle war immer gleich, wie Andreas Keller berichtet. Und Florian Keller bemerkte, dass die bewährten Gags, die vor 20 Jahren schon funktionierten, auch heute noch zünden.

Premiere feierten die „Lipp City Girls“ beim Bunten Abend 2020 mit ihrem „Sparkling Dance“. | Bild: Kleinstück, Holger

Witze, die man heute nicht mehr reißt

Aber die Gesellschaft änderte sich doch mit den Jahren – wirkte sich das nicht auf die Lippertsreuter Fastnacht aus? Doch, schon, stellt Schairer nach kurzem Nachdenken fest. „Früher gab es Auftritte, die würde man sich heute nicht mehr getrauen.“ Schon in den letzten Jahren zeichnete sich die Notwendigkeit ab, bei den letzten Proben noch regulierend einzugreifen. Schüsse unter die Gürtellinie sollen vermieden werden. Schairer erinnert sich an einen geplanten Auftritt der Landjugend, der auf Bitten der Hauptverantwortlichen angepasst wurde. Daraus sei dann ein ganz neues Stück entstanden, das sich um diese „Zensur“ drehte, und es sei umso besser geworden.

Gemeinsames Schunkeln?

Stellt sich noch die Frage, wie das mit dem gemeinsamen Schunkeln machbar wäre. Das sei bislang nicht im Programm, sagte Andreas Keller. Ihnen fehlen die Lollipops, die in den letzten Jahrzehnten als Musikgruppe die Abende begleiteten. Doch könnte sich durchaus ja spontan ein Onlinegeschunkel entwickeln, oder eine Polonaise, die von Lippertsreute bis nach Australien reicht.