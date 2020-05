Ingo Wörners „Turbine“ und „L 12“ öffnen erst mit der Ausschankerlaubnis wieder, Christian Teutsch möchte mit seinem Kiosk in der Greth in erster Linie Nahversorger sein. Wir haben mit beiden Betreibern gesprochen.

Was gilt eigentlich für Kioske in Corona-Zeiten? Das hängt vom Konzept ab, wie das Beispiel zweier Betreiber in Überlingen zeigt. Während der eine seinen Kiosk normal öffnet, haben die Läden des anderen weiterhin geschlossen: Ingo Wörners Kioske