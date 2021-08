Überlingen vor 1 Stunde

„Corona gehört zum Alltag“: Helios-Spital muss keine speziellen Vorbereitungen für Wintersaison treffen

Auf der Intensivstation am Helios-Spital in Überlingen wird derzeit ein Covid-19-Patient versorgt. Auch bei möglicherweise steigendenden Patientenzahlen in der Herbst- beziehungsweise Wintersaison fühlt sich das Personal gut vorbereitet.