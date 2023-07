Überlingen und Wald gestalteten als Projektchor zusammen mit Sängern aus verschiedenen Chören des Bodensee-Hegau-Chorverbandes sowie des Kreutzer-Chores Meßkirch am vergangenen Sonntag den Hauptgottesdienst in der Meßkircher Pfarrkirche St. Martin mit. Unter der musikalischen Gesamtleitung von Tiloudin Anjarwalla sangen die rund 50 Männer unter anderem die Deutsche Messe von Franz Schubert, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Es erklang auch „Schäfers Sonntagslied (Das ist der Tag des Herrn)“ von Conradin Kreutzer. Nach der Messe trug der Chor draußen im Schatten der Kirche weltliche Lieder wie „Von der Traube in die Tonne“, das „Linzgaulied“ und den „Zottelmarsch“ vor. Den Spendenerlös des Konzerts übergab Günter Schäuble an Dekan Stefan Schmid für die Anschaffung einer Orgel für die Kirche. Am Sonntag, 22. Oktober, 10.30 Uhr singen die Chöre in der Pfarrkirche St. Gallus im Walder Ortsteil Walbertsweiler.