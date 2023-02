Netflix geht gerade noch, bei großen Datenmengen bricht aber sein Internet zusammen. „Sechs Megabit pro Sekunde, mehr ist nicht drin“, sagt Klaus Frietsch aus Brünnensbach. Der 64-Jährige arbeitet täglich an seinem Laptop im Homeoffice. Zwar hat er dort Seeblick und Ruhe, aber das ist nichts Wert, wenn das Internet so langsam ist. „Wir sind im 21. Jahrhundert. Wie kann es sein, dass wir hier so langsames Internet haben?“, fragt er.

„Manchmal verliere auch ich die Nerven“

Bei seinem Nachbarn Rudolf Lerner ist es nicht anders. Der 82-Jährige wohnt mit seiner Frau seit fast 45 Jahren in dem Weiler westlich von Überlingen-Goldbach. Er sagt, er habe als Rentner genügend Zeit für langsames Internet. „Doch manchmal verliere auch ich die Nerven.“

Rudolf Lerner meint, dass die Stadt Überlingen den Weiler Brünnensbach und die Belange der Bewohner nicht ernst nimmt. | Bild: Cian Hartung

Nachdem Lerner im SÜDKURIER über den anstehenden Breitband-Ausbau in Überlingen las, wollte er sich bei der Stadt Überlingen erkundigen. Dort habe er aber keine Auskunft erhalten, ob Brünnensbach mit seinen rund 50 Bewohnern denn profitieren werde, erzählt er.

Zukunft der Siedlung gefährdet

Für Lerner ist der nicht erfolgte Breitband-Ausbau in der Siedlung dringend notwendig – und gleichzeitig ein Symbol für die Vernachlässigung. „Wir sind hier eine Diaspora und stinksauer, dass wir immer hinten runter fallen.“ Das fange bei der Verkehrssituation mit rasenden Autos vor ihrer Haustür an und ende bei dem langsamen Internet.

Brünnensbach: Das ist der Weiler westlich von Überlingen-Goldbach mit circa 50 Bewohnern. | Bild: Cian Hartung

Lerner ist sicher: Wenn sich mit dem anstehenden Breitband-Ausbau der Stadt nichts bewege, gefährde das die Zukunft der Siedlung. Er denke dabei auch an junge Menschen wie seine Enkelin, die nebenan wohnt und oft im Homeoffice arbeitet. „Sie hat regelmäßig Probleme mit ihrer Verbindung.“

Beginn des Ausbaus im Herbst

Die Häuser in Brünnensbach könnten einige der 2730 Adresspunkte sein, die vom anstehenden Breitband-Ausbau der Stadt Überlingen profitieren. Mit Fördergeldern in Höhe von mindestens 8,3 Millionen Euro will die Stadt an diesen Orten für schnelleres Internet sorgen.

Hintergrund In Überlingen ist bislang kein privatwirtschaftlich gestützter Ausbau für leistungsfähige Breitbandnetze gelungen. Teile der Stadt waren für Netzbetreiber bisher unrentables Gebiet, das mit dem Ausbauprogramm nun erschlossen werden soll. Ziel ist es, die Infrastruktur für Netzbetreiber zu bieten, sodass Kunden künftig von Netzbetreibern mit schnellem Internet versorgt werden.

Zur Fördersumme aus den Kassen des Bundes sollen auch Gelder des Landes Baden-Württemberg hinzukommen. Diese wurden im Januar von der Stadt beantragt. Weitere 1,6 Millionen Euro zahlt die Stadt aus eigener Kasse. Im Herbst sollen die Arbeiten beginnen, bis Ende 2024 soll der Ausbau abgeschlossen sein.

Profitieren wir? Stadt gibt keine Auskunft

Ob die Haushalte von Klaus Frietsch und Rudolf Lerner vom Breitband-Ausbau profitieren, konnten sie von der Stadtverwaltung bislang nicht herausfinden. Auch auf SÜDKURIER-Anfrage gibt die Pressestelle dazu keine Auskunft. „Grundsätzlich wird jedes Grundstück auf der Gemarkung Überlingen und den jeweiligen Teilorten berücksichtigt.“ Auskünfte zu einzelnen Adresspunkten könnten aber noch nicht erteilt werden.

Die Begründung: Die Ausschreibung für die Ausbaumaßnahmen werde vorbereitet und aktuell erfolge „ein letzter Abgleich der einzelnen Adresspunkte“, heißt es. Wann und wo Überlinger Informationen über den Breitband-Ausbau erhalten – dazu gibt es von der Pressestelle bislang keine konkrete Auskunft.

Lerner: „Sonst ist es zu spät“

Rudolf Lerner ist von dieser Aussage nicht überrascht. Er vermutet, dass die Stadtverwaltung den Weiler Brünnensbach möglicherweise vergessen habe. „Daher ist es wichtig, dass wir bei dem Thema auf uns aufmerksam machen“, sagt er. „Sonst beginnt der Ausbau und wenn wir uns melden, ist es bereits zu spät.“