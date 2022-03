Überlingen vor 3 Stunden

Bürgerinitiative argumentiert gegen Bebauung des Rauensteinparks im Gemeinderat

Die Stadtplanung pocht auf den Bau sozialverträglicher Wohnungen, die Bürgerinitiative will den Rauensteinpark in Überlingen für alle erhalten. Kommt noch Bewegung in die Kontroverse? So wurde im Gemeinderat diskutiert.