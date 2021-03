Der Zufall treibt bisweilen bunte Blüten. Es war im Juli 1973, als Friedrich und Heide Hebsacker auf der Heimfahrt von der Schweiz ins hohenlohische Schwäbisch Hall in Überlingen Station machten und im Hotel Schäpfle nächtigten. Mit dem Gastgeber, seines Zeichens leidenschaftlicher Jäger und Kunde des Büchsenmachers, kam das Gespräch schnell auf das Thema Gewehre und Waffen – und das angrenzende Zeughaus, das dieser den interessierten Hebsackers zeigte. Sie kauften und sanierten das vom Verfall bedrohte historische Gebäude aus dem Jahr 1471 mit großem Engagement.

Das Zeughaus sollte zum ersten Anker für die Familie in der Stadt werden, die sie nicht mehr losließ. Am 11. März ist Friedrich Hebsacker im Alter von 84 Jahren nach langer Krankheit in einer Ravensburger Klinik verstorben.

Passionierter Kunstfreund und -kenner

Nicht nur Waffen – insbesondere historische – hatten es dem Büchsenmachermeister aus Schwäbisch Hall angetan. Friedrich Hebsacker war auch eine passionierter Kunstfreund und -kenner, wie in seinem Haus in der Säntisstraße schnell ins Auge fällt. Doch geschichtsträchtige Gewehre, Pistolen und das ganze Zubehör waren und blieben seine besondere Leidenschaft. Viele Jahre hatte er die ehemalige Kapuzinerkirche angemietet, um seine antike Waffen zu lagern, mit denen er handelte. Spötter hatten das Gebäude daher auch schon mal als „Karabinerkirche“ apostrophiert. Bezeichnend für Hebsacker war vor wenigen Jahren sein Kampf um den richtigen Standort einer Kanone, die er einmal der Stadt geschenkt hatte. Die Familie Hebsackers bescherte der Kanone und dem Zeughaus sogar einen Platz in der Traueranzeige.

Büchsenmachermeister, erfolgreicher Kaufmann, Kunstliebhaber und Mäzen: Friedrich Hebsacker verstarb im Alter von 84 Jahren. | Bild: privat

Geschichtsträchtige Gebäude waren sein Faible

Geschichtsträchtige Gebäude waren ebenfalls ein Faible des erfolgreichen Geschäftsmanns. An den Erwerb und die Instandsetzung des Zeughauses erinnerte sich Friedrich Hebsacker in einem Gespräch Ende 2019: „Es war Liebe auf den ersten Blick.“ Noch in den 1970-er Jahren war das historische Gebäude die Heimat der Narrenzunft gewesen, Hebsacker machte deren Umzug in das alte Gefängnis in der Turmgasse möglich und unterstützte die Zunft bis heute maßgeblich. Auch in anderen Bereichen, insbesondere kulturell, trat er als Mäzen auf.

Im Zeughaus selbst richtete er zunächst ein Museum ein, später baute er es um für den gastronomischen Bedarf und scheute auch Auseinandersetzungen mit dem Denkmalschutz nicht. In den 1980-er Jahren kaufte Hebsacker den Petershauser Hof in der Hafenstraße und sanierte diese ehemalige Außenstelle des Konstanzer Klosters. Seit 1989 sind dort Wohnungen und Geschäfte untergebracht. Im Jahr 2008 erwarb er mit seiner Frau beide Gebäude der Post in der Mühlenstraße. Den Neubau erweiterte er und schuf dort Wohnungen und Ferienwohnungen, später ließ er das Dachgeschoss der alten Post zu zeitgemäßen Wohnungen umbauen.

Friedrich Hebsacker hinterlässt seine Frau Heide und zwei Kinder mit drei Enkelkindern.