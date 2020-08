In den Ausschüssen würden wichtige Angelegenheiten, wie beispielsweise Bauleitpläne, lediglich vorberaten. Ein endgültiger Beschluss bleibe dem Gemeinderat vorbehalten. „Man muss bei der Beurteilung auch wissen, dass die Mitglieder des Ausschusses die Sitzungsunterlagen (online) frühestens eine Woche vor der Sitzung erhalten, gedruckt leider oft sogar nur wenige Tage vorher“, heißt es in er Stellungnahme der Ratsfraktion BÜB+.

Die Unterlagen seien sehr umfangreich, und da sei es „nahezu unmöglich, dies alles vor der Sitzung zu lesen, zu analysieren, zu bewerten und möglichst sogar noch in der Fraktion abschließend zu diskutieren“. So könne es vorkommen, dass erst in der Zeit zwischen Ausschuss- und Gemeinderatssitzung zusätzliche Erkenntnisse gewonnen werden, die im Gemeinderat weiterer Abklärung bedürften.

Für frühzeitige Bürgerinformation

Weiter schreibt die BÜB+: „Es kann sein, dass man nach reiflicher Überlegung dann zu einem anderen Ergebnis kommt: Im Gemeinderat anders abstimmt, als es nach der Vorberatung der Fall war.“ Die BÜB+ kommentiert: „Es ist auch nicht selten, dass erst mit den Vorberatungen im Ausschuss eine Öffentlichkeit der Angelegenheit hergestellt wird. Es kommen dann nachträglich oft Fragen, Kritik und Anregungen betroffener Bürger, die in die weitere Entscheidungsfindung einbezogen werden und durchaus zu einer anderen Bewertung führen können. In begründeten Fällen sogar einbezogen werden müssen, denn die BÜB+ setzt sich kompromisslos für eine frühzeitige und umfassende Bürgerinformation und -beteiligung bei wichtigen Vorhaben ein.“