Nicht immer ist die Stadt glücklich, wenn Gebäude leer stehen. Bisweilen kann es ganz praktisch sein. Etwa, wenn die Freiwillige Feuerwehr ein spektakuläres Objekt für ihre Jahreshauptübung braucht. Und ein Brand in der dicht bebauten Altstadt ist schließlich in Überlingen das Horrorszenario schlechthin. Das Wohn- und Geschäftshaus Münsterstraße 16 an der Ecke Hofstatt war am Samstag also genau die richtige Herausforderung für die erste große Übung seit 2019.

Wasser ist zum Löschen da: Der Nachwuchs der Jugendfeuerwehr ist mit Begeisterung bei der Sache. | Bild: Hanspeter Walter

Wenn schon, denn schon, hatte sich die Feuerwehr gesagt und bereits am Morgen den Landungsplatz zu einer kleinen Festmeile gemacht – mit den neuesten Errungenschaften als roter Kulisse: dem Rüstwagen RW2, einem Gerätewagen Transport GWT klein, einem Einsatzleitwagen ELW1 und dem neuen Feuerlöschboot, das am Anleger festgemacht hatte.

Die Annahme der Übung Gegen 4 Uhr morgens kommt es aufgrund eines technischen Defekts in einem Schaltkasten zu einem Brandausbruch im Treppenhaus. Im Gebäude befinden sich vier Personen auf verschiedenen Ebenen, die vergeblich zu löschen versuchen und um Hilfe rufen. Die dritte Person erkennt, dass eine Flucht über das Treppenhaus nicht mehr möglich ist und setzt über Handy einen Notruf ab. Ein Übergreifen des Brands auf die benachbarten Gebäude Münsterstraße 18 und Hofstatt 16 kann nicht ausgeschlossen werden. Die Leitstelle alarmiert die Einsatzkräfte nach dem Stichwort F3. Das heißt, dass außer den Überlinger Abteilungen auch Uhldingen und Markdorf alarmiert werden, letztere bei der Übung allerdings nur fiktiv. Als erstes vor Ort sind der Einsatzleitwagen 1 und das Hilfe-Löschfahrzeug HLF 20 über die westliche Münsterstraße. Über die Gradebergstraße und die Hofstatt rücken die nächsten Einsatzkräfte nach. Mehrere Einsatzabschnitte für DRK, Polizei und Bereitstellung werden gebildet.

Fahrzeuge für 2 400 000 Euro

„Wir brauchen nicht nur eine fundierte Ausbildung“, betonte Stadtbrandmeister Ludwig Ehing bei der Präsentation, „sondern auch eine zeitgemäße technische Ausrüstung.“ Dass hinter ihm vier neue Feuerwehrfahrzeuge im Gesamtwert von rund 2,4 Millionen Euro posierten, überließ Ehing dem Oberbürgermeister zu erwähnen. Jan Zeitler erläuterte, dass von der Summe allein 1,7 Millionen Euro auf das vom Land komplett finanzierte Feuerlöschboot entfielen. Die Kosten für einen modernen Rüstwagen teilen sich Stadt und Kreis, da der RW2 für die Region als Überlandhilfe einsatzbereit gehalten wird. An der Stadt selbst blieben nach Abzug eines Landeszuschusses von 152 000 Euro noch 362 000 Euro hängen.

Die großen Investitionen kommen allerdings noch. Zunächst mit der Realisierung des Neubaus für den Ausrückebereich Ost für knapp 7 Millionen Euro in Altbirnau. Mit Gründung der ersten Arbeitsgruppe sei auch die Planung für das Zentrum in der Kernstadt inzwischen aus den Startlöchern gekommen, betonte Zeitler. All das nannte er einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Bürger. „Es ist fantastisch, dass sich so viele Menschen in der Stadt bei der Feuerwehr ehrenamtlich organisieren.“ Lob aus dem berufenen Munde des Kreisbrandmeisters gab es auch. „Man sieht, dass hier eine leistungsfähige Feuerwehr am Werk ist,“ bekräftige Alexander Amann und sprach den Dank des Kreises aus.

„Wir wollen helfen. Wir wollen Leben retten“: Pfarrer Bernd Walter segnete die vier neuen Fahrzeuge am Landungsplatz. Dazu gehört auch das neue Schiff. | Bild: Hanspeter Walter

„Wir wollen helfen! Wir wollen Leben retten!“ interpretierte Münsterpfarrer Bernd Walter das leuchtende Rot der Kulisse und dazu wolle er „den Segen Gottes auf diese Fahrzeuge herabrufen“. Sprach ein Gebet und besprengte die roten Einsatzfahrzeuge und das Boot mit Wasser. „Wasser ist Leben“, sagte der Geistliche bei der Weihe.

Wie schnell es in der Stadt brenzlig werden kann, zeigten die Übungen am Nachmittag. Zunächst demonstrierte die Jugendfeuerwehr einen Löschangriff und simulierte den Einsatz einer Saugpumpe, um Wasser aus einem offenen Gewässer zu gewinnen. Auch der Nachwuchs durfte „etwas Krawall machen“, wie es Kommandant Thomas Schnell formulierte, und mit Sondersignal, sprich Blaulicht, quasi einfliegen.

Die Saugpumpe zur Entnahme des Löschwassers will richtig angeschlossen sein. Der Nachwuchs von der Jugendfeuerwehr bewies, dass er das kann. | Bild: Hanspeter Walter

Deutlich komplexer wurde es bei der Hauptübung der Feuerwehr, bei der neben den drei Zügen der Abteilung Stadt auch die Abteilung Nesselwangen und die Drehleiter aus Uhldingen-Mühlhofen zur Unterstützung vor Ort waren. Angesichts des dramatischen Szenarios wäre im Ernstfall auch noch Markdorf alarmiert worden, dieser Hilferuf blieb jedoch fiktiv. Pressesprecher Daniel Dillmann moderierte den Einsatz für die zahlreichen Zuschauer. Die Annahme: Ein Brand im Gebäude an der Münsterstraße, das von der Rückseite nicht erreichbar ist. Vier Menschen sind in Gefahr, von denen die ersten schon über Steckleitern gerettet werden, die letzte aus dem Dachgeschoss mit der Drehleiter. Unten werden sie dem DRK zur Versorgung übergeben.

Die Drehleitern sind in Riegelstellung so positioniert, dass sie ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Häuser verhindern können. Das will in einer so kniffligen Situation auch morgens um 4 Uhr schon klug bedacht sein, erklärt Einsatzleiter Thomas Schnell bei der Lagebesprechung: „Der erste Zugführer ist für die intelligente räumliche Aufstellung verantwortlich, dass sich die Fahrzeuge nicht gegenseitig behindern.“ Michael Fischer, stellvertretender Kreisbrandmeister bemerkte zufrieden:. „Wichtig ist zum Beispiel, dass die Einsatzkräfte eine Wärmebildkamera und Rettungshauben für die Menschen dabei haben. „Alles war vorhanden.“