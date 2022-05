Nach dem Brand mehrerer Fahrzeuge am Dienstag gegen 2.30 Uhr an der Ecke Christophstraße/Grabenstraße hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet ein Wagen in Vollbrand. Es war auf einer Halteverbotsfläche vor dem Drogeriemarkt Müller in der Grabenstraße abgestellt.

Auch Helfer des Roten Kreuzes waren beim Brand von mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Verletzt wurde niemand, so dass sich das DRK auf die Absicherung der Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr konzentrieren konnte. | Bild: Deutsches Rotes Kreuz

Die Flammen des ersten Autos griffen rasch auf zwei weitere Fahrzeuge über. Eines davon wurde laut Polizei ebenfalls völlig zerstört. Zudem wurde die Fassade des angrenzenden Drogeriemarkts beschädigt und bis unter den Dachfirst verrußt.

Die Schaufensterscheiben barsten bei dem Brand teilweise, glücklicherweise waren sie doppelt verglast. Die inneren Scheiben hielten der Hitze stand, so dass es im Markt nicht anfing zu brennen. | Bild: Hilser, Stefan

Mehrere Zeugen schlagen gleichzeitig Alarm

Wie die Polizei mitteilte, hätten mehrere Zeugen gleichzeitig das Feuer bemerkt und Alarm geschlagen. In direkter Nachbarschaft wohnt Konstanze Ruh. Sie schilderte dem SÜDKURIER, dass sie von den Explosionen, dem Feuerschein und den Martinshörnern erwachte. Es sei sehr schnell gegangen und ein Großaufgebot an Rettungskräften sei in dem Quartier aufgefahren. Zuerst dachte sie, es brenne im Drogeriemarkt. Die Polizei habe an ihrer Haustüre geklingelt, sie beruhigt, und darauf hingewiesen, dass sie Fenster und Türe geschlossen halten sollen.

Schaden etwa 60.000 Euro

Andere Wohnungen in der direkten Nachbarschaft mussten evakuiert werden, teilte die Polizei in ihrem Pressebericht mit. „Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte löschten das Feuer“, resümierte die Polizei. An den Autos belaufe sich der Sachschaden den ersten Schätzungen zufolge auf etwa 60.000 Euro. Am Gebäude dürfte laut Polizei der Schaden ebenfalls auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag zu beziffern sein. Die Kripo beschlagnahmte das Auto, von dem der Brand ausgegangen ist, um Spuren für eine mögliche Brandstiftung zu sichern.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aktuell noch an. Derzeit schließt die Polizei nicht aus, dass das Feuer im Bereich eines Autos absichtlich gelegt worden sein könnte, und geht ersten Hinweisen nach.

Die Fassade wurde bei dem Brand bis zum Dachfirst beschädigt und verrußt. | Bild: Hilser, Stefan

Personen, die zur fraglichen Zeit im Bereich zwischen Kapuzinerkirche und Landungsplatz Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Ein Mitarbeiter des Bauhofs reinigte am nächsten Morgen die Straße, auf der die brennenden Autos gestanden hatten. | Bild: Hilser, Stefan

Neben der Polizei und mehreren Kräften des Rettungsdienstes war die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und knapp 30 Wehrleuten im Einsatz. Auch das Rote Kreuz war im Einsatz und konzentrierte sich auf die Absicherung der Atemschutzträger.

Ein Zusammenhang zu einer mutmaßlichen Brandstiftung in der Kletterhalle des Deutschen Alpenvereins eine Woche zuvor sei derzeit nicht erkennbar, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Zu diesem Fall gebe es noch keine konkreteren Ermittlungsergebnisse.