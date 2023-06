Überlingen – Den erforderlichen Beschluss über die sanierungsrechtliche Genehmigung zum Abriss des Brandhauses Hofstatt 14 vertagte der Gemeinderat in seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch noch einmal und verwies das Thema zu einer Vorberatung an den Ausschuss für Bauen, Technik und Verkehr. Nach einer kurzen Diskussion hatte Stadtrat Ulrich Krezdorn (CDU) den Wunsch in den Raum gestellt, dass zumindest die historische Fassade des Gebäudes aus optischen Gründen erhalten bleiben solle, wenn der dahinter liegende Rest auch neu aufgebaut werden müsse. Anliegen der Verwaltung war es gewesen, einen möglichst schnellen Lückenschluss und eine dem Umfeld angemessene Neubebauung vertraglich abzusichern. Das war Krezdorn nicht genug und er brachte seine Forderung ins Spiel.

Über diese Abweichung von der Beschlussempfehlung könne man nicht so schnell befinden, erklärte Oberbürgermeister Jan Zeitler. Nach den langen Beratungen zum Gymnasium und Kapuzinerkirche konstatierte er mit Blick auf den Krezdorn-Vorstoß: „Das ist eine der kompliziertesten Sitzung, die wir je hatten.“ Und Baubürgermeister Thomas Kölschbach befand: „Mich wunderte heute nichts mehr.“

Das Wohn- und Geschäftshaus mitten in der Altstadt, an der Hofstatt 14 ist als Kulturdenkmal gelistet. Durch den Großbrand am 11. April und die Löscharbeiten wurde es so stark beschädigt, dass eine Sanierung laut der Aussage von Fachleuten nicht mehr lohnt.