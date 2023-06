Es schien schon absehbar. Beim Brand an der Hofstatt vom 11. April wurde das als Kulturdenkmal gelistete Gebäude Hofstatt 14 durch Feuer und Löschwasser offensichtlich so stark beschädigt, dass „nach jetzigem Kenntnisstand eine Sanierung des Gebäudes unter Erhalt der Restsubstanz wirtschaftlich nicht darstell- bzw. zumutbar ist“, wie es in der Beschlussvorlage zur heutigen Sitzung des Gemeinderats heißt. Der Antragsteller beabsichtige deshalb, das Gebäude, das im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet Stadteingang West liege, abreißen zu lassen. In diesem Fall sei eine sanierungsrechtliche Genehmigung der Stadt erforderlich. Diese Genehmigung dürfe nur versagt werden, „wenn Grund zur Annahme besteht, dass das Vorhaben die Durchführung der Sanierung unmöglich macht oder wesentlich erschwert oder den Zielen und Zwecken der Sanierung zuwiderläuft“.

Dass diese Sanierung im Sinne der Stadt erfolgt, soll ein städtebaulicher Vertrag sicherstellen. Aus städtebaulicher Sicht solle die entstehende Baulücke im Hinblick auf den Erhalt des historischen Ortsbilds „zügig mit einer altstadtkonformen Neubebauung wieder geschlossen werden, um das Ortsbild zu erhalten und nicht nachhaltig zu beeinträchtigen.“ Ohne anschließende, altstadtkonforme Neubebauung könne keine sanierungsrechtliche Genehmigung erteilt werden. Vorbeugen will die Kommune wohl auch in zeitlicher Hinsicht gegen den Anblick einer Brandruine. Die Schließung der nach Abriss entstehenden Baulücke müsse durch einen altstadtgerechten Neubau „innerhalb angemessener Frist“ erfolgen und vertraglich abgesichert werden.

Als eines der Sanierungsziele hatte die Stadt 2014 „Erhalt, Verbesserung und Ausgestaltung des historischen Stadtbildes und der vorhandenen historischen Bebauung“ festgelegt. Zwar könne der Erhalt der historischen Bebauung im Bereich des Gebäudes Hofstatt 14 nach dem Feuer nicht mehr erreicht werden, jedoch sei „weiterhin dem Ziel des Erhalts des historischen Stadtbilds Rechnung zu tragen“.