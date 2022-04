Überlingen vor 1 Stunde Brand in der Hafenstraße: Das sagen Feuerwehr und Rotes Kreuz zum Rettungseinsatz In der Altstadt von Überlingen sind Brände immer ein hohes Risiko. Am Dienstagmorgen konnte ein Feuer in einer Küche gelöscht werden, bevor es zur Katastrophe gekommen wäre. Im Video kommen die Helfer zu Wort.

Feuerwehreinsatz am Dienstagmorgen in der Hafenstraße von Überlingen. In einer Küche fingen Plastikgefäße auf einem Cerankochfeld an zu qualmen. | Bild: Hilser, Stefan