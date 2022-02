Owingen – Wer küsst Dornröschen aus dem Schlaf? So könnte man fragen, wenn es um die Zukunft des traditionsreichen Hauses „Bräuhaus“ geht. Denn das historische, denkmalgeschützte Gebäude steht zum Verkauf an. Das in der alten Ortsmitte gelegene Haus, in dem mehrere Wohnungen und Geschäftsräume möglich sind, bietet sich idealerweise für Investoren, Projektentwickler und Bauherrengemeinschaften an.

Interessante Geschichte

Von Interesse schon ist die Geschichte des Hauses, die mindestens bis ins Jahr 1841 zurück geht, als dem Erbauer und Bierbrauer Ignaz Amann eine Konzession zum Ausschank selbstgebrauten Bieres erteilt worden war. 1868 erwarb das Haus der Bäcker Peter Stengele, der die Schankwirtschaft weiter betrieb. Seitdem war das Haus in Besitz der Familie Stengele mit immer wieder baulicher Erweiterung, mittlerweile in der vierten Generation als Erbengemeinschaft. Unter August Stengele erfolgte 1950 die Umwandlung der Personalschankwirtschaft in eine Personalgastwirtschaft. Nach der Einstellung des Brauereibetriebs 1956 fungierte das Haus als reine Gaststätte. 1984 kamen Kegelbahnen mit Gartenterrasse hinzu, 2002 wurde unter Alfred Stengele renoviert und wieder verpachtet, ab 2009 fand sich im Erdgeschoss ein Bioladen. 2018 war geplant, dass die Bodensee-Ölmühle in dem Haus ihre neue Betriebsstätte erhält; da der Besitzer aber den Stengelehof am anderen Ortseingang Owingens erwarb, war dazu das Bräuhaus nicht mehr notwendig.

Bis zu 14 Wohnungen

Das Denkmalamt steht einer neuen Nutzung des Hauses beispielsweise als Wohnraum positiv gegenüber. Derzeit wird das Objekt mit bis zu 14 Wohnungen zwischen 65 und 140 Quadratmetern überplant; auch Geschäftsräume und Büros im ehemaligen Schankraum sind möglich. Das Nebengebäude ist wegen schlechtem Zustand nicht sanierungsfähig, hier ist aber ein Neubau mit moderner Technik für rund fünf Wohneinheiten denkbar. Während sich zwischen den Gebäudeteilen ein Innenhof mit Flair befindet, ist im Keller ein historischer Gewölbekeller und die 2020 neu gebaute moderne Kegelbahn zu finden.

Das Grundstück umfasst übrigens 1504 Quadratmeter, optional ist ein freies Nebengrundstück mit 480 Quadratmetern erhältlich. 17 Stellplätze sind derzeit vorhanden. Die Gesamtfläche für alle Wohnungen beläuft sich auf bis zu 1000 Quadratmeter, Zuschüsse für die Schaffung neuen Wohnraumes sind zu erwarten. Besonders interessant dürfte das Gebäude für Investoren sein: Denn Kapitalanleger, die die Denkmalschutz-Immobilie vermieten möchten, können 100 Prozent der Sanierungskosten abschreiben.