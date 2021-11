„Stein auf Stein, Stein auf Stein – das Haus, das muss bald fertig sein....“ Nein, soweit ist es noch nicht. So schnell, wie die Kinder des Bonhoeffer-Kinderhauses sich dies in ihrem Lied wünschten, so schnell werden sie kaum in den dringend benötigen Erweiterungsbau einziehen können. Dabei liegt der Einstieg in die Planung fast zehn Jahre zurück, wie Stadtpfarrer Kai Tilgner vom Träger Evangelische Kirchengemeinde im Rahmen des symbolischen Spatenstichs erinnerte.

Bauvorhaben kostet rund 5,5 Millionen Euro

Umso schneller soll es nun voran gehen bei dem auf rund 5,5 Millionen Euro kalkulierten Vorhaben. Die Stadt trägt von den Baukosten 70 Prozent, erklärte Oberbürgermeister Jan Zeitler, der den dringenden Bedarf an Betreuungsplätzen deutlich machte. Nach Fertigstellung des Baues werden hier sieben Gruppen untergebracht sein. Neue Einrichtungen plant die Stadt in den kommenden Jahren selbst in Nesselwangen und im Wohngebiet Südlich Härlen.

Überlingen Stadt Überlingen auf der Suche nach flexiblen Lösungen für fehlende Kita-Plätze Das könnte Sie auch interessieren

Die Evangelische Kirchengemeinde als Bauherr und Träger der Bonhoeffer-Kindertagesstätte hatte auf das grüne Licht der Badischen Landeskirche warten müssen, nachdem sich auch dieses Projekt im Verlauf der Planung deutlich verteuert hatte. „Jetzt kann ich Ihnen schon mal den halben roten Punkt übergeben“ wandte sich OB Zeitler an Dekanin Regine Klusmann und Stadtpfarrer Kai Tilgner, ehe sie sie gemeinsam zur Tat schritten.

Zumindest die halbe Miete: OB Jan Zeitler (links) übergab Dekanin Regine Klusmann und Stadtpfarrer Kai Tilgner den halben roten Punkt als Teil-Baufreigabeschein. | Bild: Hanspeter Walter

Selten sind Spatenstiche so fröhlich und lebendig. Doch an diesem kühlen Morgen stellten die Jungen und Mädchen des Kinderhauses trotz ihrer geringen Körpergröße die übrigen Spatenstecher fast in den Schatten. Obwohl diese in breiter Front angetreten waren mit Oberbürgermeister Jan Zeitler, Raphael Wiedemer-Steidinger, Peter Lorenz als Vertreter der Stadt, Dekanin Regine Klusmann, Stadtpfarrer Kai Tilgner und Volker Bergmann von der Evangelischen Kirchengemeinde, Robert Böhler und Andreas Niedermayer vom Überlinger Planungsbüro BGI sowie Manfred und Peter Löffler von der Rohbaufirma. Gemeinsam meisterten sie ihre Aufgabe in der großen und tiefen Baugruben souverän.

Dank, dass Stadt Kostensteigerung mitträgt

Pfarrer Kai Tilgner dankte der Stadt, dass sie die gestiegenen Baukosten mittrage. Auch wenn ihn das Bestehen auf die öffentliche Ausschreibung irritiert habe, sagte Tilgner. Dem Architekturbüro Böhler und Großhardt zollte er Respekt, dass es alle Bemühungen um kostensparende Maßnahmen bei Neubau und Sanierung mitgeplant hätten. Er dankte für das Verständnis des „Bonnie-Teams“, das zusammenrücken und flexibel bleiben müsse. Geduld werde auch Kindern und Eltern abverlangt, da das Spielgelände wegen der Baustelle massiv geschrumpft sei. „Können wir das schaffen?“ wandte sich Tilgner mit „Bob, dem Baumeister“ an die Jungen und Mädchen. Die antworteten voll Inbrunst: „Wir schaffen das.“

Video: Hanspeter Walter

Davon zeigte sich auch OB Jan Zeitler überzeugt und verwies auf den wichtigen Beitrag des Bonhoeffer-Kinderhauses für ein vielfältiges pädagogisches Betreuungsangebot der Stadt. Die Kommune habe in ihrem Haushalt rund 3,8 Millionen Euro als Kostenbeitrag eingeplant und davon bereits 300 000 Euro ausbezahlt. Vom Land werde sie dabei mit einer Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 230 000 Euro unterstützt.

Überlingen Wartelisten für Kitas trotz Rechtsanspruch: Kindergartenplätze sind in Überlingen eine große Baustelle Das könnte Sie auch interessieren

„Gerne hätten wir unsere Nachbarn am Dekan-Schwarz- und am Carl-Benz-Weg schon früher persönlich eingeladen und informiert“, betonte Dekanin Regine Klusmann: „Doch aufgrund der Corona-Pandemie war dies einfach nicht möglich.“ Zum konkreten Baubeginn habe die Kirche daher alle angrenzenden Bewohner mit einem Brief von den Plänen in Kenntnis gesetzt und diese um Verständnis für den bevorstehenden Baulärm und die anderen Unannehmlichkeiten gebeten.

Das Gewann Hochbild-Judenkirchhof Gespräche mit der Israelitischen Religionsgemeinschaft in Baden Für die Verzögerung des Erweiterungsbaus macht Dekanin Regine Klusmann eine ganze „Gemengelage“ an Faktoren verantwortlich. Neben der Kostenfrage und Umplanungen seien auch die Corona-Pandemie sowie ein Austausch mit dem Landesdenkmalamt und Gespräche mit der Israelitischen Religionsgemeinschaft in Baden (IRG) dafür verantwortlich. Nicht von ungefähr heißt der Bebauungsplan für das Areal rund um das Bonhoeffer-Kinderhaus „Hochbild – Judenkirchhof“. Im Umfeld bestand bis in das Jahr 1429 ein jüdischer Friedhof Anfang September 2019 habe das Landesdenkmalamt Bedenken angemeldet, weil im Umfeld bis 1429 ein jüdischer Friedhof bestanden habe und bei den Baumaßnahmen Kulturdenkmäler zerstört werden könnten. „Als evangelische Kirche respektieren wir die ewige Totenruhe, wie sie im Judentum üblich ist“, betont Regine Klusmann. Was bedeute: Gräber dürften niemals zerstört werden. „Uns ist sehr am Respekt gegenüber unseren jüdischen Brüdern und Schwestern gelegen“, erklärt die Dekanin. Daher sei klar gewesen: „Ohne Zustimmung der jüdischen Gemeinde bauen wir nicht.“ Vereinbarung, dass Gutachter Gelände unter die Lupe nimmt Im Oktober 2019 habe ein erstes Treffen mit Vertretern der IRG, dem Landesdenkmalamt, den Architekten und der Kirchengemeinde stattgefunden. Damals sei zwar vermutet worden, dass sich auf dem Baugelände keine Gräber befänden. Nach einem zweiten Gespräch im Januar 2020 sei allerdings vereinbart worden, dass ein Gutachter alles noch einmal unter die Lupe nehme, sagt Klusmann: „Und dann kam Corona.“ Mehrere Probeschürfungen ergeben keine Funde Als Gutachter sollte Rabbi Abraham Ginsberg aus London einfliegen, doch erkrankte dieser selbst an Corona. So dauerte es bis Mitte Juni 2020, als Ginsberg sich das Gelände habe ansehen können. Im September 2020 sei dann „ein vorsichtiger Baubeginn erlaubt“ worden, mit der Maßgabe, noch fünf Probeschürfungen vorzunehmen. Diese seien nun am 2. November 2021- wieder im Beisein von Rabbi Ginsberg – durchgeführt worden und hätten keine Funde ergeben. Mit der gebotenen Vorsicht, so Klusmann, könne der Bau daher jetzt beginnen. Nach Fertigstellung wolle man am Rand des Geländes mit einer kleinen Erinnerungstafel auf dessen besondere Geschichte hinweisen. „Das gibt es im Moment nirgends“, sagt die Dekanin.