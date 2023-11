Der Witterung nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte nach Polizeiangaben die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montag gegen 19.30 Uhr in der Hohenfelsstraße in Nesselwangen gewesen sein.

Ein 22-jähriger BMW-Fahrer war auf der K 7786 von Überlingen kommend unterwegs und verlor bei Schneeregen und nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen.

Auto fährt frontal gegen Laterne

Wie die Polizei mitteilt, kam er mit seinem BMW von der Straße ab und kollidierte frontal mit einer Laterne sowie einem Leitpfosten. Am BMW entstand dabei rund 8000 Euro Schaden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Die Höhe des Schadens an den Verkehrsschildern konnte die Polizei nicht beziffern.