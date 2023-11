Erst einen Bagger klauen und dann damit die Glasfront eines Geschäfts zertrümmern: klingt schräg, passierte aber genau so in Überlingen. Zwei Unbekannte stahlen am Mittwochabend, 15. November, etwa um 22.30 Uhr, einen Bagger an einer mehrere hundert Meter vom Elektrofachmarkt in der Abigstraße entfernten Baustelle. Wie die Polizei schreibt, hätten sie die Baumaschine „unerlaubt in Betrieb gesetzt und zum Parkplatz des Geschäfts gefahren“. Gegen Mitternacht durchbrachen sie dann dort mit der Baggerschaufel die gläserne Front des Marktes und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum.

Flucht im dunkelgrauen Ford-Pickup

Im Verkaufsraum nahm einer der beiden Einbrecher zwei Sony-Spielekonsolen an sich, schildert die Polizei weiter, anschließend seien die Täter in einen dunkelgrauen Ford-Pickup des Typs „Ranger“ gestiegen und in unbekannte Richtung geflüchtet.

Den Diebstahlschaden beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro. Der angerichtete Schaden an Schaufensterfront und Gebäude dürfte deutlich höher ausfallen.

Zusammenhang mit Autodiebstahl?

Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die auf die Tat oder den dunkelgrauen Pickup aufmerksam wurden, sich unter Telefon 07551 8040 zu melden. Ob ein Zusammenhang zum Diebstahl zweier Personenwagen aus einem Autohaus besteht, könne aktuell nicht ausgeschlossen werden, heißt es weiter. Ebenfalls in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stahlen Unbekannte zwei Autos vom Hof eines Autohauses in derselben Abigstraße, in der auch der Expert-Markt liegt. Die Einbrecher verschafften sich laut Polizei über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum. Dort stahlen sie zwei Autoschlüssel und fuhren mit den beiden dazugehörigen Autos davon. Am Donnerstagmorgen gelang es, die zwei gestohlenen Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz im Gesamtwert von rund 135.000 Euro ausfindig zu machen und im Bereich Markdorf sicherzustellen.

Expert-Markt schon einmal Ziel von Einbrechern

Bereits im Mai 2014 war der Überlinger Expert-Markt Ziel von brachial vorgehenden Einbrechern. Damals hatten die Täter eine Fluchttüre aufgebrochen, waren gezielt zu Glasvitrinen mit Tablets und Smartphones gerannt und hatten diese eingeschlagen. Augenblicke später verschwanden sie mit Elektronik im Wert von 50.000 Euro.

Fast genau ein Jahr später vermeldete die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einen Fahndungserfolg. Für eine Einbruchsserie, in der Überlingen nur ein Tatort war, kämen vier Tatverdächtige zwischen 30 und 33 Jahren in Frage, die alle als Einbruchsprofis eingestuft werden müssten. Das Diebesgut hatten sie nach Rumänien verkauft. Im Jahr 2016 dann wurde einer der Täter, ein 30-jähriger Mann, zu vier Jahren Haft verurteilt. Laut Anklage war der Mann mit seinen Komplizen zwischen März 2013 und August 2014 in große Elektromärkte in Erlangen, Nürnberg und Überlingen eingestiegen.