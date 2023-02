Die Seegfrörne vor 60 Jahren begeisterte die Menschen am Bodensee nachhaltig. Heutzutage würden tausende Fotos und Videos gemacht, damals war man beim Knipsen sparsamer. Umso eindrucksvoller sind die Bilder, die 1963 entstanden sind. So wie dieses von Fotograf Siegfried Lauterwasser, das am 10. Februar 1963 entstanden ist. Es zeigt ein Platzkonzert auf dem Eis.

Bild: Archiv Lauterwasser

Haben Sie Ihr Familienalbum schon durchforstet? Gibt es Schätze, die Sie gerne einer breiten Öffentlichkeit zeigen würde? Dann schicken Sie uns die Bilder, wir planen eine Veröffentlichung auf suedkurier.de und in der gedruckten Zeitung. Wir speichern die Bilder, und wer weiß, vielleicht kommen sie zum 70-Jährigen dann erneut zum Vorschein?

Wollen Sie uns Fotos schicken? Wenn auch Sie Fotos von der Seegfrörne in Ihrem Familienalbum haben und einer kostenlosen Veröffentlichung zustimmen, schicken Sie es uns bitte im jpg-Format. Bitte einscannen oder abfotografieren. Wir sollten wissen: Wo ist das Bild entstanden, wen oder was zeigt es, und ist das Bild aus Ihrem privaten Fundus? Vielleicht kennen Sie noch den Fotografen? Und sind Sie sicher, dass kein fremder Fotograf die Rechte daran hält? Dann mailen Sie bitte an ueberlingen.redaktion@suedkurier.de.

Wir freuen uns auf Schlittschuhläufer, Reiter, Fahrradfahrer, Autofahrer. Oder Narren auf dem Eis. Dieses Foto des Überlinger Fotokünstlers Siegfried Lauterwasser, der von 1913 bis 2000 lebte und Mitglied der einflussreichen Gruppe fotoform war, zeigt Hänsele auf dem zugefrorenen See. Aus dieser Perspektive konnte die Fastnacht nur bei der Seegfrörne fotografiert werden.

Bild: Archiv Lauterwasser

Ähnliche Fotoaktion gab es auch zum 50-Jährigen

Auch schon 50 Jahre nach der Seegfrörne, im Jahr 2013, haben wir die Menschen in der Bodenseeregion gebeten, uns Fotos zu schicken. Aus dieser Aktion stammt zum Beispiel ein Foto, das Dagmar Czymmeck in der Redaktion Stockach vorbeibrachte: Es zeigt Dagmar Czymmeck (links) und Günter Czymmeck auf dem See vor Ludwigshafen am 10. Februar 1963.

Die Bilder von Siegfried Lauterwasser sind Kunstwerke, die privaten Fotos aber nicht weniger wertvolle Zeitdokumente. Machen Sie mit, wir freuen uns auf Ihre Bilder und tragen mit dazu bei, dass sie der Nachwelt erhalten werden.