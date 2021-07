Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 27-jähriger Autofahrer rechnen, der am Mittwochnachmittag mit seinem Mercedes in Überlingen und Owingen für Aufregung sorgte. Laut Zeugen fuhr er zunächst mit hoher Geschwindigkeit und teilweise in Schlangenlinien durch Überlingen. Dabei soll er rücksichtslos überholt und auch mehrere Passanten gefährdet haben.

Später stieß der Mann mit seinem Auto in Owingen in der Untere-St.-Leonhard-Straße gegen eine Mauer und flüchtete. Die Polizeibeamten, die verständigt worden waren, trafen den 27-Jährigen in seiner Wohnung an.

Ermittlungen auch wegen Fahrens ohne Führerschein

Da der Mann nach Alkohol roch, brachten ihn die Beamten in ein Krankenhaus, wo ihm zwei Blutproben abgenommen wurden. Die Polizei ermittelt jetzt neben Straßenverkehrsgefährdung auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 27-Jährigen.