Überlingen vor 2 Stunden

Betrug an der Haustür: Schon bezahlter Gartenpfleger erscheint nicht zur Arbeit

Trotz der Warnung seiner Haushaltshilfe fiel ein 93-jähriger Mann am Montag in Überlingen auf die dreiste Masche eines Betrügers herein. Die Polizei sucht nun Zeugen.