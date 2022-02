Opfer von Betrügern laut Polizei wurde am Freitagmorgen eine Seniorin aus Überlingen, die bereits am Vortag von angeblichen Polizeibeamten angerufen wurde und auf Grund von angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft zur Übergabe von Wertsachen aufgefordert wurde, um diese in Sicherheit zu bringen. Die Seniorin übergab in der Folge Bargeld und Schmuck im Wert von ca. 10.000 Euro an einen ihr unbekannten Mann.

Händigen Sie keinesfalls ihr Hab und Gut aus

Nachdem der Betrug aufflog, hat die Kriminalpolizei in Friedrichshafen die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei daher erneut vor dieser Betrugsmasche. Polizeibeamte fordern niemals die Herausgabe von Wertgegenständen. Händigen Sie keinesfalls Fremden Ihr Hab und Gut aus. Wählen Sie im Zweifelsfall selbst die Nummer Ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie auf www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07541 3614251.