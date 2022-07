von Sabine Busse

Das Statistische Landesamt hat seine Prognosen bezüglich der zu erwartenden Zahlen an Klein- und Kindergartenkindern in Überlingen revidiert. Wie Fachbereichsleiterin Adelheid Hug dem Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales erläuterte, lagen dem Kindergartenbedarfsplan des vergangenen Jahres die Daten von 2017 zugrunde. Nun arbeiten die Experten in Stuttgart mit aktuelleren Zahlen und sagen den Höchststand an Kindern im Krippen- und Kindergartenalter nicht für 2025, sondern zehn Jahre später voraus.

Schon jetzt viele Kinder auf den Wartelisten

Bereits im vergangenen Jahr wurden in Überlingen 27 Kinder mehr als 2019 geboren, das bisher den Höchstwert verzeichnete, und 41 mehr als 2020. Dieser Trend scheint sich laut Statistischem Landesamt in abgeschwächter Form fortzusetzen. Adelheid Hug wies in der Sitzung auf „den dringenden Handlungsbedarf“ in Sachen Betreuungsplätze und Personal hin. Bereits jetzt stünden 52 Kinder unter drei Jahre und 49 Kinder zwischen drei und sechs Jahren auf den Wartelisten.

Erst im Juni hatte der Gemeinderat dem Bau eines neuen Kinderhauses am Schättlisberg zugestimmt. Ursprünglich war dort ein Interimskindergarten geplant. Dem zu erwartenden Bedarf, vor allem an Krippenplätzen für Kleinkinder, werde das nicht gerecht, so die Verwaltung. Den Sitzungsunterlagen ist zu entnehmen, dass auch weitere Maßnahmen, wie der Neubau in Nesselwangen oder die Renovierung des Goldbach Hauses, die für 2023 geplant ist, den Bedarf nicht decken können.

Vorschlag: provisorisches Kinderhaus

Adelheid Hug schlug dem Ausschuss folgende Maßnahmen vor: Den „dringenden Bau einer auf Dauer angelegten Kindertagesstätte im Baugebiet Südlich Härlen“. Frühester Baubeginn dort sei 2023. Bis zur Fertigstellung schlägt die Verwaltung „übergangsweise“ ein „provisorisches Kinderhaus“ vor. Als eine Möglichkeit nannte Hug, den Hort aus dem Burgbergkindergarten in einen An- oder Neubau auszugliedern und so Platz für zwei zusätzliche Gruppen zu schaffen. Dazu könnten zwei Natur- oder Waldgruppen entstehen.

Neben den ebenso räumlichen Engpässen sieht die Verwaltung Handlungsbedarf bei der Personalsituation. Hug schlägt unter anderem vor, den Personalschlüssel zu erhöhen, um krankheitsbedingten Schließungen vorzubeugen sowie Kräfte für hauswirtschaftliche Tätigkeiten einzustellen.

Der Ausschuss sprach sich einstimmig dafür aus, dem Gemeinderat, der in seiner Sitzung am Mittwoch entscheidet, dieses Vorgehen zu empfehlen.