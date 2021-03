Grünes Licht für die Planung einer größeren Ferienanlage beim Hotel Sonnengarten in Andelshofen haben Bauausschuss und Gemeinderat jetzt gegeben. Das Konzept für die Erweiterung des Betriebes von Sabine Liebich und ihrem Sohn Daniel – Schwester und Neffe von Andreas Liebich, dem Betreiber des Romantikhotels „Johanniterkreuz“ – stieß hier wie dort auf einhellige Zustimmung.

Angebot soll neue Zielgruppe ansprechen

Das Drei-Sterne-Hotel Garni steht am Brandbühl am westlichen Ortsrand des Dorfes und will mit seinen Plänen für ein naturnahes Areal mit separaten kleinen Unterkünften eine völlig neue Zielgruppe ansprechen. Allerdings muss der Bebauungsplan dazu geändert werden, da ein Großteil der beanspruchten Fläche im Außenbereich liegt und für den Obstbau genutzt wird.

Am Westrand von Andelshofen will das Hotel Sonnengarten eine Ferienanlage mit alternativen Unterkünften für Individualtouristen erstellen. So skizzierten die Betreiber Sabine und Daniel Liebich ihre Pläne. | Bild: Hanspeter Walter

Verwaltung sieht lediglich Lage des Parkplatzes kritisch

Dennoch sieht auch die Stadtplanung das Vorhaben „grundsätzlich als Abrundung des Ortsrands“. Kritisch beurteilte die Verwaltung lediglich den geplanten neuen Parkplatz, der zu weit im Außenbereich liege. Ziel der Betreiber ist es allerdings, die bestehende Erschließung zu nutzen und das neue Ensemble naturnah geschlossen und autofrei zu halten.

Wohnfässer, Tiny Houses und Mobilheime um einen Naturbadeteich

In einem ersten Vorentwurf sind dafür 17 Wohneinheiten unterschiedlicher Art und Größe dargestellt, die rund um einen Naturbadeteich angeordnet sind. Die Betreiber wollen damit nach eigenen Angaben bewusst einen Kontrast zur bestehenden herkömmlichen Hotellerie schaffen und unter anderem Wohnfässer, Tiny Houses und Mobilheime als Unterkünfte anbieten. Man wolle damit eine in der Region bisher wenig angesprochene Zielgruppe erreichen. „Diese hebt sich durch eine aktive und erlebnisorientierte Urlaubsweise ab und definiert sich mehr über Individualität als über den Luxusanspruch eines Hotels“, heißt es in der Beschreibung zum Selbstverständnis.

Andelshofen unterstützt Pläne der Betreiber

„Wir begrüßen diese Erweiterung ausdrücklich und stehen dem Vorhaben positiv gegenüber“, erklärte Andelshofens Stadtrat Hubert Büchele (ÜfA/FWV). Der Ort unterstütze das Vorhaben der Betreiber, die sich den Herausforderungen des Wettbewerbs stellten. Auch die geplante Lage des Parkplatzes sehe das Dorf durchaus positiv, zumal die Zufahrtsstraße im Dorf sehr eng sei. Der Obstbau sei an dieser Stelle längst aufgegeben worden.

Gutachten zum Beherbergungswesen lassen Spielräume

Die Überlingen Marketing und Tourismus (ÜMT) werde im Verfahren erst noch beteiligt, sagte Baubürgermeister Matthias Längin auf Nachfrage von Michael Wilkendorf (SPD). Doch die jüngsten Gutachten zum Beherbergungswesen hätten hier durchaus einige Spielräume gezeigt. Positiv bewerte Ingo Woerner (FDP) nicht nur das grundsätzliche Konzept, sondern auch die abgerückte Lage des Parkplatzes. Dadurch werde das Dorf selbst nicht ansatzweise beeinträchtigt.

In der Nebensaison Sportkurse und Seminare auch für Bürger

Auf Wellnessangebote wollen die Hotelbetreiber allerdings nicht verzichten, die zwischen den beiden bestehenden Gebäuden einen Wintergarten als Verbindung planen. So soll die Infrastruktur um eine Erdsauna und eine Salzgrotte erweitert werden. Ein chemiefreier Naturbadeteich im Zentrum des neuen Areals füge sich gut in das Gesamtkonzept ein, sind die Betreiber überzeugt. Gerade in der Nebensaison wolle man zudem mit Sportkursen und Seminaren die Auslastung verbessern und diese auch für Bürger öffnen.