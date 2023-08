Der letzte Tag seiner dreiwöchigen Sommertour führte Benjamin Strasser ins Gewerbegebiet der Stadt Überlingen. Dort besuchte der FDP-Bundestagsabgeordnete das Unternehmen Puren. Der 36-jährige Politiker aus Weingarten ist seit 2017 Abgeordneter. Zudem ist er seit der aktuellen Wahlperiode parlamentarischer Staatssekretär des Bundesjustizministeriums und somit Vertreter des Bundesjustizministers Marco Buschmann.

Begleitet wurde Strasser von Klaus Hoher, der als Abgeordneter des Bodenseekreises für die FDP im baden-württembergischen Landtag sitzt. Von ihm kam die Idee, Puren zu besuchen. Das Unternehmen in der Rengoldshauserstraße stellt seit 1968 recyclebare Dämmstoffe her.

Nachhaltigkeit auch FDP-Thema

Warum aber macht der parlamentarische Staatssekretär des Bundesjustizministeriums ausgerechnet einen Stopp bei Puren? Benjamin Strasser erklärt: „Im Justizministerium sind wir bei allen Gesetzesfragen von der Wiege bis zur Bahre dabei, auch im Gesellschafts- oder Wirtschaftsrecht.“ Es sei angesichts der aktuellen Debatte um das Gebäudeenergiegesetz und den Klimawandel wichtig, über Nachhaltigkeit und energieeffizientes Bauen zu sprechen, meint der 36-Jährige. Auch Puren-Geschäftsführer Andreas Huther freut sich über das Treffen: „Wir suchen gerne den Kontakt zu aktiven Politikern, weil im persönlichen Kontakt ein viel besserer Austausch möglich ist“, sagt er.

Das Treffen beginnt mit einer kurzen Vorstellung des Unternehmens. Andreas Huther führt die Gäste durch die Geschichte von Puren, stellt die verschiedenen Produkte und Einsatzbereiche vor. Besonders betont der Geschäftsführer den Aspekt der Nachhaltigkeit. „Wir bringen kein Produkt an den Markt, das nicht recycelt werden kann.“ Unternehmensgründer Hans Bommer zeigt sich stolz: „Für solche Wege, wie wir sie gehen, braucht es auch eine große Portion Idealismus.“

Die Gastgeber nutzen das Treffen, um Wünsche, Sorgen und Fragen an den Vertreter des Justizministers heranzutragen. Huther erzählt von rechtlichen Hürden, die das Unternehmen jüngst zu bewältigen hatte. Dabei geht es um ein Pilotprojekt, das Puren Mitte August gemeinsam mit dem Industrieverband Polyurethan-Hartschaum in Berlin startet: Handwerker können Reste des Dämmstoffes zur Wiederverwertung an Puren zurückgeben.

Bis dahin sei es ein langer Weg gewesen, erzählt Huther, denn die Polyurethan-Reste werden eigentlich als Abfall gesehen. „Diese bürokratische Hürde ist unserer Meinung nach der Grund, warum solche Kreislaufsysteme bislang noch nicht viel genutzt werden“, erklärt der Geschäftsführer. „Technisch ist das möglich, aber wir brauchen mehr Flexibilität für Innovation. Die Justiz ist da zu starr.“

Ebenfalls Thema ist das Gebäudeenergiegesetz, auch Heizungsgesetz genannt. Hans Bommer macht aus seiner Meinung zu den Gesetzesvorschlägen kein Geheimnis: „Das sind für mich Unterlagen für unmündige Heizungsmonteure.“ Er hätte sich mehr Austausch zwischen Politik und Fachkräften gewünscht.

Bommer wird ziemlich deutlich

Außerdem kritisiert Bommer die Kommunikation, die Informationspolitik sei „sowas von daneben“. Ihn würden täglich Anrufe von Menschen erreichen, die nicht wüssten, was sie mit ihrer Ölheizung machen sollen, schildert der Unternehmensgründer. Huther schließt sich an: „Es gibt viel Verunsicherung aktuell.“ Die beiden verkünden, dass sie vor diesem Hintergrund gerade ein Informationspapier zusammenstellen.

Der parlamentarische Staatssekretär erwidert: „Deshalb bin ich auf Sommertour. Ich erkläre an allen möglichen Stellen, was in diesem Gesetz steht.“ Auf die Rückfrage Bommers, ob an dem aktuellen Gesetzentwurf noch zu rütteln sei, entgegnet Strasser, dass er sich keine großen Veränderungen mehr vorstellen könne. Aus Zeitgründen kann die Diskussion an dieser Stelle nicht vertieft werden.

Abgeordneter will Kontakt knüpfen

Trotz des Zeitdrucks nutzt Andreas Huther die Gunst der Stunde, um nochmals mit Blick auf die Interessen Purens das Thema der Wiederverwendungssysteme anzusprechen: „Wo sehen Sie für uns die besten Anknüpfungspunkte, um zu dem Thema Kreislaufwirtschaftsgesetz in den Dialog zu treten?“ Strasser schlägt vor, Sorgen, Wünsche und Anregungen schriftlich an sein Büro zu schicken. Er kündigt an, diese an Christian Kühn, den parlamentarischen Staatssekretär des Bundesumweltministeriums weiterzuleiten und gegebenenfalls Kontakt herzustellen. Mit diesem Vorschlag scheinen alle Beteiligten zufrieden zu sein.