Überlingen vor 3 Stunden

Besitzer wollen bauen, doch dürfen nicht: Warum ein einzelnes Haus in Überlingen-Flinkern Sonderrechte genießt

Für die Flurflächen rund um das Grundstück Flinkern 1 in Überlingen gibt es keinen Bebauungsplan. Und dennoch steht dort ein einzelnes Wohnhaus, was die Besitzer der Flurflächen irritiert. Wir haben bei der Stadtverwaltung nachgefragt, was es mit dem Gebäude auf sich hat.