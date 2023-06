Halb Überlingen war am Samstag lila eingefärbt. Und Schokolade spielte dabei keine Rolle. Spätestens der Schriftzug in Cyan auf den T-Shirts ließ erkennen, dass die Diakonie dahintersteckt und mit dem Auftakt zu ihrem für dieses Jahr geplanten Jubiläumsprogramm auf sich und vor allem ihre Arbeit aufmerksam machen will.

„Gemeinsam sind wir stark“ (von links): Ein Mitarbeiterinnenquartett am Infostand im Kirchgarten hinter der Auferstehungskirche mit Barbara Schulte, Maria Daneker, Steffi Wehner und Annemarie Adelstein. | Bild: Hanspeter Walter

Diese Arbeit des Diakonischen Werks läuft vielfach im Verborgenen ab. Denn oft geht es in den Beratungsgesprächen um ganz persönliche und private Sorgen und Nöte, bei denen die Mitarbeitenden den betroffenen Menschen mentalen Beistand und nach Möglichkeit auch konkrete Hilfestellung zu geben versuchen. Eindrucksvoll deutlich wurde dies an einigen Beispielen, die Beraterinnen zum Auftakt der Feiern im Rahmen des Jubiläumsgottesdienstes in der Auferstehungskirche aus ihrem eigenen Erfahrungsbereich vortrugen.

Die nächsten Veranstaltungen So geht es weiter mit den Jubiläumsfeierlichkeiten: Am Dienstag, 27. Juni, 19 Uhr, stellt sich im Evangelischen Gemeindehaus Salem der Verein Sternenkinder vor. Er unterstützt Eltern, die vor oder bei der Geburt ein Kind verloren haben. Am Sonntag, 2. Juli, finden weitere Jubiläumsgottesdienste statt: In Markdorf um 10 Uhr (Haus am Weinberg), in Heiligenberg um 10 Uhr (Johanneskirche), in Stockach um 10.30 Uhr (Evang. Kirche) mit Infostand und Kinderangeboten, in Pfullendorf um 10 Uhr (Christuskirche) mit Kirchkaffee.

Das 75-jährige Bestehen der organisierten Diakonie in Überlingen und im evangelischen Kirchenbezirk war Grund genug, einmal mit Aktionen und Informationen gezielt ans Licht der Öffentlichkeit zu treten. Die Aufmerksamkeit der Menschen auf dem Wochenmarkt, in der Fußgängerzone und an der Uferpromenade zogen zwei Jongleure mit ihren Kunststücken auf sich und kamen so bisweilen ins Gespräch mit interessierten Passanten.

An den Informationsständen suchte die Diakonie das Gespräch mit Passanten und informierte über die vielfältige Arbeit. | Bild: Hanspeter Walter

Wie an den verschiedenen Informationsständen, mit denen die Mitarbeitenden unter anderem an der Münstertreppe und im Kirchgarten hinter der Auferstehungskirche. „Gemeinsam sind wir stark“ lautete ein motivierendes Motto und die Beraterinnen und Berater erläuterten die Angebote der Einrichtung und luden zu einer Rätsel-Rallye ein.

Bodenseekreis Wer pflegt Oma und Opa, wenn Heime und Pflegedienste ausfallen? Das könnte Sie auch interessieren

Müttergenesungswerk hilft auch Vätern

Beziehungskonflikte und Schwangerschaftsberatung gehören zu den wichtigsten Themen, mit denen die Fachberater konfrontiert sind. Jungen Eltern, insbesondere Müttern, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, ist ein weiterer Bereich, der eine große Rolle spielt. Nach wie vor höchst aktuell sind Mütterkuren oder Mutter-Kind-Kuren, die das 1950 gegründete Müttergenesungswerk nach wie vor anbietet und die inzwischen – ungeachtet des Namens – auch von Vätern und Pflegenden in Anspruch genommen können.

Die tägliche Arbeit ist oft Jonglage

„Man musste schon aktiv auf die Menschen zugehen und das Gespräch suchen“, berichtet Simone Söhrich, die in Markdorfer Außenstelle tätig ist und den Stand an der Münstertreppe in ihrer Obhut hatte: „Doch dann gab es einige interessante Kontakte.“ Aus Markdorf mitgebracht hatte sie auch die beiden Jongleure Mustapha El Bakali und Markus Springer als Blickfang. „Wir dachten, dieses Bild passt gut zu unserer Arbeit“, sagt Söhrich: „Wir müssen bei unserer Arbeit auch sehr viel jonglieren und oft nach der Balance suchen – für die Ratsuchenden und im Gespräch ihnen.“

Markdorf, Pfullendorf und Stockach mit eigenen Schwerpunkten

Im Rahmen des erweiterten Gottesdienstes stellten sich mit einer Videopräsentation auch die Außenstellen des Diakonischen Werks vor, die in Markdorf, Pfullendorf und Stockach auch jeweils eigene Schwerpunkte haben. Dazu gehört seit vielen Jahren unter anderem auch das Werkstättle in Pfullendorf, das einen wichtigen Beitrag zur sozialen Integration leistet.

Diakoniepfarrer Matthias Schmidt und Dekanin Regine Klusmann (von rechts) würdigten das Engegament der Mitarbeitenden und die Verdienste Ehemaliger. | Bild: Hanspeter Walter

Dekanin Regine Klusmann hatte bereits in ihrer Begrüßung die Bedeutung der diakonischen Arbeit angedeutet und dankte den Mitarbeitenden und Ehemaligen am Ende mit einer Rose. Die Jahreslosung „Du bist ein Gott, der mich sieht“ stehe auch für die Arbeit der Diakonie, die Sorgen und Nöte der Menschen Ernst nehme. „Wir stehen an der Seite der Menschen, unterstützen in Notlagen und möchten zu einem gelingenden Leben beitragen“, hat die Einrichtung ihr Selbstverständnis beschrieben, die seit 2018 von Geschäftsführer Gerhard Hoffmann geleitet wird. „Unsere Angebot richten sich grundsätzlich an alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Nationalität oder Religionszugehörigkeit.“

Überlingen Löffel und Töpfe sind oft Mangelware: Spendenlager der Diakonie in Zeiten des Krieges Das könnte Sie auch interessieren

Als Geistlicher für das Diakonische Werk zuständig ist Salems Pfarrer Matthias Schmidt, der in der Predigt an die Geschichte des „ungläubigen Thomas“ anknüpfte und das Vertrauen auf Gott in den Mittelpunkt stellte, der Menschen im Dienste der Barmherzigkeit berufe.

Pfarrer im Ruhestand findet deutliche Worte

Klaus Borchers-Ziobro, Pfarrer im Ruhestand, erinnerte an einige Namen, die mit der diakonischen Bewegung verbunden sind, und einige wichtige Kapitel der Überlinger Einrichtung. Wie die Gründung des Alten- und Pflegeheims und der betreuten Wohnungen der Linzgau Diakonie Altenhilfe (LDA) am Schättlisberg, für die Udo Pursche als langjähriger Geschäftsführer den Weg bereitet habe. „Einer trage des anderen Last“, sei ein wichtiger Gedanke der Diakonie. Einen politischen Schlenker wollte sich Borchers-Ziobro allerdings nicht verkneifen: „Es ist schwer, die Welt ehrenamtlich zu retten, wenn andere sie hauptamtlich zerstören.“