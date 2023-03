Überlingen vor 2 Stunden Bekleideter Mann randaliert im textilfreien Bereich der Therme-Sauna Er tobt, beleidigt Besucher und Angestellte: Wegen eines 23-jährigen Besuchers der Bodenseetherme muss die Polizei anrücken.

Ein 23-jähriger Saunabesucher hielt sich am Samstag nicht an die dort üblichen Gepflogenheiten. Als er darauf angesprochen wurde, beleidigte er Gäste und Mitarbeiter. Die Polizei musste anrücken. Hier ein Blick in die 2020 eröffnete Aromasauna. | Bild: Winfried Heinze