Emma und Paul Auwärter kamen durch die Schule schon mit einer Wahl in Berührung. Für die Wahl des Klassensprechers war es ihnen wichtig, dass jemand gewählt wird, der die Interessen der Schüler in der Klasse gut vertritt.

Hände desfinfizieren vor dem Betreten des Wahllokals: Conny Auwärter und ihre Tochter Paula machen es im Ü-Punkt der Stadt Überlingen beispielhaft vor. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Die ganze Familie stellte sich für ein Foto zur Verfügung, das zum Ausdruck bringen soll, wie prägend es sein kann, wenn man seine Kinder schon früh an das Thema politische Beteiligung heranführt und Wählen als etwas Selbstverständliches vermittelt. Das Bild entstand im Bürgerbüro der Stadt und wurde bereits am Samstag vor der Wahl gestellt, weil es coronabedingt am Sonntag schwierig werden hätte können, wenn sich mehr Personen im Wahllokal aufhalten als nötig.

Wählen kann auch Spaß machen: Conny und Martin Auwärter und ihre Kinder Emma und Paul im Bürgerbüro der Stadt, wo der Wahlgang für dieses Fotoshooting nachgespielt und gestellt wurde. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

