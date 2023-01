Ihn als Globetrotter zu bezeichnen, wäre nicht der richtige Ausdruck. Eher einen polyglotten Bildungswanderer könnte man Peter Hiller (79) nennen. Der ehemalige Lehrer für Deutsch und Geografie, später auch Spanisch, unterrichtete viele Jahre am Überlinger Gymnasium, unterbrochen von Aufenthalten an Auslandsschulen im Nahen Osten, in Spanien und Chile.

Aus Neugier an Kultur und Natur sowie einem Interesse an der Begegnung mit Menschen war er stets auch wandernd auf Reisen, zunächst in den Ferien, seit dem Ruhestand oft mehrere Monate lang. „Dabei lassen sich wunderbare Erfahrungen machen und man lernt viel für das eigene Leben“, sagt Hiller: „Solche Erfahrungen möchte ich gerne jungen Menschen von heute ermöglichen und sie dazu motivieren.“

Eigenheim als Grundkapital

Aus diesem Grund hat der Überlinger, der alleine lebt und keine Kinder hat, unter dem Dach der Caritas-Stiftung Lebenswerk Zukunft eine Treuhandstiftung mit seiner Wohnung als Grundkapital ins Leben gerufen, deren Erträge thematischen Reisen Überlinger Oberstufenschülern zugutekommen sollen. Seit 1. Januar ist die Stiftung Eigentümerin seiner Wohnung und Hiller quasi zu Gast im eigenen Heim.

Doch wie kam es zu dieser Idee? 1970 war Hiller als Lehrer an das Gymnasium gekommen. Seine Affinität zum Arabischen hatte sich schon in eher kürzeren Ferienreisen durch Tunesien, Algerien und Marokko niedergeschlagen. Fast zehn Jahre musste Hiller allerdings warten, bis sein Antrag auf Abordnung an eine Auslandsschule genehmigt wurde. So landete er 1984 in Beirut, wo er seine arabischen Sprachkenntnisse erweiterte. Trotz widriger Bedingungen während des Bürgerkriegs im Libanon. „Mehrfach wurden die Fensterscheiben eingeschossen“, erinnert er sich: „Einmal wurde ich sogar gekidnappt.“ Doch es ging gut aus. „Ich war mehrere Stunden eingesperrt in einem dunklen Raum und wusste nicht, was passiert“, berichtet er. „Doch ich war wohl ein zu kleiner Fisch, da hätten sie zu wenig erpressen können.“ Aufgefallen ist der Überlinger dennoch. „Ich war damals der einzige Fahrradfahrer in Beirut“, erzählt er: „Ich bin in Überlingen schon immer Rad gefahren und hatte mein Fahrrad von hier mitgenommen.“ Doch nach dem Kidnapping war Schluss mit lustig. Hiller: „Das war für mich das Signal: Jetzt ist Schluss!“

Peter Hiller unterzeichnet die Urkunde seiner Stiftung Lindenstraße 13. Links Angelika Hipp, Vorsitzende der Caritas-Dachstiftung Lebenswerk Zukunft, aus Stuttgart. | Bild: Hanspeter Walter

Ende 1986 kam er vorübergehend an das Karl-Maybach-Gymnasium in Friedrichshafen. Von dort zog es ihn 1988 für vier Jahre nach Valencia, wo quasi die Ursprünge des späteren Spanisch-Unterrichts am Überlinger Gymnasium heranwuchsen. Während er spanischen Kollegen eine Art „Fachdeutsch“ für den Unterricht vermittelte, lernte Hiller nebenbei selbst Spanisch. Zurück in Deutschland erwarb er die Zusatzqualifikation als Spanischlehrer und rief die erste AG ins Leben. „Inzwischen gibt es am Gymi sieben Spanischlehrer“, weiß er. Hiller liebt seine Überlinger Heimat, doch immer wieder zog es den Geografen in die weite Welt. Zum Beispiel 1999 als Fachleiter an eine deutsche Schule in Chile.

Zur Neugier kommt bei Hiller ein echter Wandertrieb dazu. „Ich bin schon immer gelaufen“, sagt er. Doch erst nach der Pensionierung war etwas Neues möglich: das Weitwandern. Zwar hatte er bereits 1983 zu seinem 40. Geburtstag erstmals den Jakobsweg erwandert. „Unterwegs traf man damals so gut wie keine Menschenseele und eine Beschilderung gab es erst recht nicht“, blickt er zurück. Erst am Tag der Ankunft sei er sechs weiteren Pilgern begegnet. „Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wir sieben Ankömmlinge wurden drei Tage lang ins Nobelhotel ‚Reis Catolicos‘ eingeladen und wurden dort alle fürstlich bewirtet.“

So richtig loslegen konnte Hiller erst im Ruhestand. Denn auch wenn man täglich 50 Kilometer zurücklegt, ziehen sich die 3000 Kilometer von Santiago de Chile nach Feuerland einige Tage hin. Langweilig wird es Hiller nie. „Als Geograf entdeckt man immer etwas. Doch man sieht nur, was man weiß oder kennt.“ Auch Neugier gehört dazu. Das sollen auch Jüngere lernen. Und dazu will er mit seiner Stiftung einen kleinen Beitrag leisten.

Schuhe nach 1200 Kilometern durch

Einmal ärgerte er sich, dass seine Wanderschuhe nach nur 1200 Kilometern auf der Via Aurelia von Rom nach Brindisi schon abgelaufen und die Sohle kaputt war. Doch es hatte sich gelohnt. „Das ist eine tolle Strecke, die am Bahnhof in Rom beginnt“, sagt Hiller. „Hier gibt es eine urbane Köstlichkeit nach der anderen.“ Zupass komme dort ein Förderprogramm der EU, das die Einrichtung eines Gästezimmers zur Bedingung gemacht habe. Auch die Berge haben es ihm angetan und er durchquerte mehrfach zu Fuß die Alpen. Besonders herausfordernd die Grande Traversée des Alpes (GTA), die dem westlichen Alpenhauptkamm von der Schweiz bis ans Mittelmeer folgt. „Das sind täglich meist 1500 Höhenmeter, manchmal mehr“, skizziert Hiller den Anspruch.

Peter Hiller (79) war schon immer ein neugieriger Reisender, der gerne zu Fuß unterwegs ist. Hier am Eingang zu seiner Wohnung in der Lindenstraße 13. | Bild: Hanspeter Walter

Zuletzt hat Hiller in Vier-Wochen-Etappen die bretonische Küste umwandert. „Der so genannte Zöllnerpfad, den schon Napoleon zur Überwachung der Küste eingerichtet hatte, wurde dort wiederbelebt“, erinnert sich der Weitwanderer. „Er firmiert jetzt als Grande Randonnée 53.“