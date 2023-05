Der DJ hat noch nicht aufgebaut, da betreten die ersten Tanzwilligen schon die Tanzschule No. 10 im Überlinger Oberriedweg. Irgendwas ist bei der Kommunikation schiefgelaufen; auf den Plakaten steht 19 Uhr – diese Information lag auch dem SÜDKURIER vor – der Veranstalter, Tanzschulenleiter Andreas Sieber, ist aber von 19.30 Uhr ausgegangen.

Doch davon lässt sich an diesem Abend des Welttanztages niemand die Laune verderben. Tamara, eine der Frauen mit Assistenzbedarf, die hier heute zum Tanzen gekommen ist, gibt jedem der Anwesenden freundlich die Hand und stellt sich vor.

Daniela ist zufrieden: Der DJ nimmt Musikwünsche an

Auch Daniela, eine Bewohnerin der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach, begrüßt und sagt, wer sie ist. Dann setzt sie sich zur Reporterin an den Tisch und plaudert aus ihrem Leben. 61 Jahre sei sie alt und komme eigentlich aus Berlin. Den DJ, der einen riesigen Karton nach drinnen schleppt und sich dafür durch die Warteschlange am Eingang schlängeln muss, kommentiert sie mit einem Lächeln und der Feststellung: „bisschen spät, oder?“ Kurz darauf steht sie schon vorn an seinem Pult und fragt, ob man auch Musikwünsche äußern dürfe. Zufrieden kommt sie zurück: natürlich darf man.

Tanzschulenleiter Andreas Sieber (links) und Kees Richters, Veranstaltungsleiter von der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach, hatten die Idee zum Tanzabend gemeinsam. | Bild: Lena Reiner

Schnell füllt sich die Tanzfläche mit Gästen

Tanzschulenleiter Andreas Sieber begrüßt währenddessen Gast für Gast persönlich und sorgt bei den Begleitpersonen für eine positive Überraschung, da diese keinen Eintritt zahlen müssen. Die Laune ist so schon vor dem offiziellen Beginn prima und als dann die Musik erklingt, sind die Tische am Rande schnell leer und die Tanzfläche voll.

Ein Großteil der Gäste kommt aus der Dorfgemeinschaft Lautenbach

Kees Richters von der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach freut sich über das Angebot und die gute Stimmung im Saal, auch wenn er mit einem Blick auf die Tanzenden etwas verwundert ist: „Da sind bestimmt 80 Prozent von uns.“ Er habe doch auch mehr unbekannte Gesichter erwartet.

Auch Daniela Heygster, die ehrenamtlich als Begleitung mitgekommen ist, lobt den Tanzabend grundsätzlich, merkt aber an: „Wirklich inklusiv ist das ja nicht. In Nußdorf gibt es einmal im Monat die Apfelsaftdisco, so nennen wir sie, weil es da keinen Alkohol gibt.“ Seit bestimmt 20 Jahren werde die schon veranstaltet; dort kämen Menschen mit und ohne Behinderung von 20 bis 80 Jahren zusammen, jeder sei willkommen. „Und niemand wird schief angeschaut“, betont sie.

Der Tanzabend ist noch nicht wirklich inklusiv – aber er ist ein erster Versuch

Dass der Tanzabend in Zukunft tatsächlich – wie in der Ankündigung formuliert – inklusiv wird, also das Angebot sich eben gleichzeitig an Menschen mit und ohne Behinderung richtet, will Sieber nicht ausschließen. Es handle sich um eine erste Veranstaltung: „um auszuprobieren und auch mal zu schauen, wie das ankommt.“ Diese sei tatsächlich vor allem über Einrichtungen für Menschen mit Assistenzbedarf kommuniziert worden und das Plakat richtet sich auch explizit an „Menschen mit Assistenzbedarf.“

Ziel sind Tanzkurse im Haus Lautenbach

Und es gibt noch einen weiteren Zukunftsplan: Im Haus Lautenbach soll ein Tanzkurs für Paare abgehalten werden. Eigentlich hatte damit alles begonnen. Richters war auf Sieber zugekommen, um einen solchen Kurs anzufragen. Das sei im Vorjahr gewesen. „Dann gab es aber nicht genug Anmeldungen“, erinnert sich Richters. Sie seien aber dennoch in Kontakt geblieben und irgendwann hätten sie dann gemeinsam die Idee zu einem Tanzabend, einer Party in der Tanzschule gehabt.

Sieber betont: „Bei uns gehört das immer auch dazu, dass man das Erlernte auch anwenden soll, so eine Party würde also auch zum Konzept des Tanzkurses gehören.“

Tanzschulräume sind komplett barrierefrei

Und dieser Tanzkurs, für den wollten sie nun auch bald einen zweiten Anlauf nehmen. Daniela strahlt, als sie von der Idee hört: „Da mache ich auf jeden Fall mit; ich mag richtig tanzen lernen.“ Die Räumlichkeiten der Tanzschule sind dabei für inklusive Konzepte ausgelegt. Der Raum ist nicht nur ebenerdig sondern komplett barrierefrei. Man kann hier also auch problemlos etwa mit Rollstuhl zum Tanzen kommen.

„Uns ist das Soziale immer sehr wichtig“, erklärt Sieber, der die Tanzschule seit ihrer Eröffnung im Winter 2018 leitet. Die Hauptniederlassung der Tanzschule No. 10 in Friedrichshafen mache es seit Jahren vor: Hier gibt es regelmäßig barrierefreie Tanzabende, auch besuchten sie Pflegeheime für Tanzkurse mit Rollator und Rollstuhl.