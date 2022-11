Während zahlreiche Unternehmen im Bodenseekreis Schwierigkeiten haben, ihre Ausbildungsstellen zu besetzen, kann sich einer nicht beklagen: Alfred Keller. Sein Sanitärfachbetrieb in Überlingen-Lippertsreute wurde dieses Jahr regelrecht von Bewerbern geflutet. „Wir mussten leider mehr als zehn Leuten absagen, irgendwann sind die Kapazitäten erreicht“, erzählt Keller.

Im Unternehmen waren für das neue Lehrjahr nur noch zwei Azubi-Plätze frei. Und die konnten dank der zahlreichen Bewerbungen schnell besetzt werden. Damit kommt der Betrieb momentan auf insgesamt acht Lehrlinge und Duale Studenten – bei 26 Mitarbeitern.

Jan Hübschle, Meister bei der Überlinger Sanitär- und Heizungsfirma Alfred Keller, hier auf einer Baustelle in einem Altbau in Sipplingen. | Bild: Hilser, Stefan

Ein Problem, Nachwuchskräfte für den Betrieb zu finden, hatte Keller auch in der Vergangenheit noch nie. Mehr als 25 Azubis hat das Unternehmen seit Gründung des Unternehmens 1996 ausgebildet. Klempner, Anlagenmechaniker, Bürokauffrauen und -männer sowie weitere Berufe im Bereich Sanitär-, Heiz- und Klimawesen.

„Wir hatten eigentlich immer alle Lehrjahre besetzt“, sagt Keller. Viele Azubis sind nach der Ausbildung im Betrieb geblieben, manche haben sich später auch selbstständig gemacht. Keller betont, dass ihm das Thema Lehre auch persönlich am Herzen liegt. Für den Handwerker sind Nachwuchskräfte ein zentraler Grundstein für die Zukunft des Unternehmens. „Außerdem macht es Spaß, mit jungen Menschen zu arbeiten und am Ende qualifizierte Fachkräfte zu haben“, findet er.

Kontakt zu Jugendlichen über Social Media und Schulen

Damit die Jugendlichen auf den Sanitärfachbetrieb aufmerksam werden, hat Alfred Keller in den vergangenen Jahren neue Wege erschlossen. Zum Beispiel Social Media: Auf Instagram gibt der Betrieb seit etwa vier Jahren Einblicke in den Arbeitsalltag und stellt neue Mitarbeiter vor. „Wir versuchen damit, unsere Begeisterung für die einzelnen Berufe nach außen zu tragen“, erzählt Keller.

Auch die Zusammenarbeit mit Schulen gehört zum Konzept. Das Unternehmen hat eine Partnerschaft mit dem Überlinger Gymnasium und der Gemeinschaftsschule Salem, berichtet Keller. Das Ziel: Die Schüler auf den Betrieb und die handwerklichen Berufe aufmerksam machen. „Auch durch diese Aktionen konnten wir in der Vergangenheit Nachwuchskräfte gewinnen.“

Alfred Keller blickt positiv in die Zukunft

Alfred Keller macht sich also keine Sorgen um die Zukunft des Unternehmens. Der Geschäftsführer freut sich, auch in den kommenden Jahren junge Menschen für die Ausbildung in seinem Betrieb zu haben und diese dann als qualifizierte Fachkräfte zu übernehmen. „Wir sind optimistisch, was den Nachwuchs betrifft.“