Das wechselhafte Wetter macht es Organisatoren von Veranstaltungen aktuell schwer zu planen. Doch bei den Beach Days, bei denen die Sparkasse Bodensee Namensgeber ist, auf dem Überlinger Landungsplatz scheint das kein Problem zu sein. „Wir nehmen es, wie es kommt“, sagt Markus Dufner von MCD Sportmarketing, der das sechstägige Event mit seinem Team auf die Beine gestellt hat. „Ich bin froh, dass die Teilnehmer das Ganze wirklich sehr locker sehen.“ Natürlich müsse man auf die Sicherheit aller Beteiligten achten, vor allem wenn es winde, aber alles in allem würden die Regenschauer sehr gut verkraftet werden.

So war es auch beim Beachsoccer Cup am zweiten Tag der Beach Days, bei dem das Stadtwerk am See Namensgeber war. Beim beliebten Firmenturnier waren mit 15 Teams so viele wie noch nie dabei. Nach einem Jugendcamp und einem Jugendturnier, das die Nachwuchskicker VfB Beach Boys gewonnen haben, ging es im Überlinger Sand fußballtechnisch zur Sache. Selbst ein heftiger Regenschauer während der Platzierungspartien konnte die gute Stimmung rund um die Beach-Arena nicht schmälern.

Im Spiel um Platz drei setzte sich schließlich das Team von Goodways gegen die Mannschaft von Georg Reisch durch. Das Endspiel unter Flutlicht zwischen der Fischtheke Knoblauch und Black Star Überlingen vom Jugendreferat Überlingen war dann bis zur letzten Sekunde spannend. Schließlich setzte sich das Team aus Uhldingen bei seiner ersten Teilnahme durch und holte sich die Stadtmeisterschaft und den Pokal. Zum Abschluss sorgte Alleinunterhalter Enrico Maggio für Stimmung in der Beachbar.

Am heutigen Freitag geht es mit der nächsten Stadtmeisterschaft weiter: dieses Mal im Beachvolleyball, bei der die Sparkasse Bodensee Namensgeber ist. Im Quattro-Mixed-System, also vier gegen vier, wird sich zeigen, ob sich die Seriengewinner Sunblockers auch dieses Mal wieder durchsetzen können. Das Turnier findet ebenfalls mit einer Rekordbeteiligung von 32 Teams statt. Es wird zum ersten Mal sowohl auf dem Center Court auf dem Landungsplatz, als auch im Ost- und Westbad gespielt.

Besonders stimmungsvoll wird es, wenn die Finalspiele unter Flutlicht ausgetragen werden. Zwischendurch werden die Guggenvamps für mächtig Stimmung sorgen. Ebenfalls spannend wird werden, wie viele La-Ola-Wellen über die Zuschauertribünen und -reihen gehen werden, die bei der Stadtmeisterschaft im Beachvolleyball fast schon obligatorisch sind. Einen besonderen Höhepunkt gibt es für vier SÜDKURIER-Leser, die am Abend ihren Einsatz haben werden. Sie werden auf dem Center Court mit vier Volleyballprofis vom Erstligisten VfB Friedrichshafen spielen – und das vor garantiert voll besetzten Zuschauertribünen. Anschließend zeigen die Häfler noch einmal ihr Können im zwei gegen zwei gegen Akteure vom Zweitligateam des TSV Mimmenhausen.

Der sportliche Höhepunkt folgt dann am Samstag, 5. und Sonntag, 6. August, wenn beim Beach Cup, bei dem der Owinger Sitzmöbelhersteller Klöber Namensgeber ist, aufgeschlagen wird. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren werden die baden-württembergischen Meister gesucht. Es kommen nicht nur die besten Beachvolleyballer des Landes, sondern am Sonntag auch Olympiateilnehmerin Julia Sude, die beim Einlagespiel mit drei SÜDKURIER-Lesern ihr Können zeigen wird. Auf der anderen Seite versucht die lokale Prominenz dagegenzuhalten.