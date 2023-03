Wer sich auf dem Schättlisberg ein Bild vom Baufortschritt der neuen Kita machen möchte, kann sich den Weg sparen. Der Platz neben der Anschlussunterkunft für Flüchtlinge ist unverändert, von Bauvorbereitungen keine Spur. Als der Gemeinderat im Juni 2022 zustimmte, dass aus der Interimslösung eine dauerhafte Einrichtung werden soll, nannte Baubürgermeister Thomas Kölschbach August 2023 als Fertigstellungstermin. Auf die Frage des SÜDKURIER nach dem Stand der Dinge und ob die Ausschreibung für den Kita-Neubau erfolgt sei, antwortet die Pressestelle: „Nein. Die Ausschreibung für die Erstellung des Kinderhauses in Modulbauweise erfolgt im März 2023.“ Damit hat sich auch eine Eröffnung zum Start des nächsten Kindergartenjahres erledigt. Denn als neuen Fertigstellungstermin nennt die Verwaltung nun Dezember 2023.

Das sind keine guten Nachrichten für junge Familien, die einen Betreuungsplatz brauchen. Sie werden gerade aufgefordert, ihren Nachwuchs im neuen Online-Verfahren anzumelden. Die Platzvergabe startet im April. Eltern, deren Kinder bereits auf der Warteliste vermerkt sind, können sich das Prozedere sparen. Wenn sich an ihrer Anmeldung aus dem vergangenen Jahr nichts geändert habe, blieben sie im System, heißt es seitens der Pressestelle. Das trifft momentan für 76 Kinder zu, davon sind 32 unter drei Jahren und 44 zwischen drei und sechs Jahren.

Eine Warteliste, auf der vor den neuen Anmeldungen bereits 76 Kinder stehen, zeigt, wie dringend Überlingen Betreuungsplätze braucht. Sogar bei einer pünktlichen Fertigstellung hätte die Kita den Bedarf nur zum Teil decken können. Nachdem das Statistische Landesamt im Sommer 2022 neue Prognosen mit den zu erwartenden Kinderzahlen für Überlingen in den nächsten Jahren veröffentlichte, wurde deutlich, dass der Bedarf noch zunehmen wird. Den sollen Neubauten wie der sechsgruppige Kindergarten im Quartier Südlich Härlen und die Kita in Nesselwangen decken. Doch die sind noch in der Planungsphase. Daher forderte Adelheid Hug, damalige Abteilungsleiterin Jugend, Bildung und Sport, im Juli 2022 kurzfristige Maßnahmen. Sie schlug „übergangsweise“ die Schaffung eines „provisorischen Kinderhauses“ vor, zum Beispiel neben der Burgbergschule. Dazu plädierte sie für zwei neue Natur- oder Waldgruppen. Wir fragten bei der Verwaltung nach, ob es hierzu Pläne gebe. Die Pressessestelle antwortete, die Stadt habe im vierten Quartal 2022 die freien Kindergartenträger zu einem „möglichen Ausbau ihrer Betreuungsplätze“ schriftlich angefragt. „Ein freier Träger hat uns Anfang dieses Jahres informiert, dass er den Bau einer weiteren Kindertagesstätte – möglicherweise in Form von Naturgruppen – in Erwägung zieht“, so die schriftliche Rückmeldung aus dem Rathaus. Sollte sich der freie Träger dagegen entscheiden, wolle die Stadt ihre „Planung über die Schaffung von Natur- und Waldgruppen wieder aufgreifen“.

Die Verwaltung setzt beim Ausbau der Kinderbetreuung also auf die freien Träger. Diese Vorgehensweise und die damit einhergehende Geschwindigkeit dürfte für Familien, die dringend einen Kita-Platz benötigen, wenig zufriedenstellend sein.

Die Räume sind nur ein Teil des Betreuungsproblems von Kindern unter sechs Jahren. Es fehlte bislang an Personal. Der Gemeinderat hatte 2022 mehreren Maßnahmen, wie etwa Änderungen beim Personalschlüssel und Schaffung von Hauswirtschaftsstellen zugestimmt, um im Wettbewerb um Fachkräfte besser dazustehen. Das habe Wirkung gezeigt, berichtet die Verwaltung: „In den letzten Monaten konnten mehrere Erzieherinnen und Erzieher eingestellt werden.“ Lediglich eine Springerstelle sei momentan unbesetzt. Personal benötigt auch die neue Kita. Daher wolle man frühzeitig mit der Suche nach Fachkräften starten, betonten 2022 die Verantwortlichen. Was wurde daraus? „Aufgrund des aktuellen Projektstands beim Bau der Kindertageseinrichtung am Schättlisberg wurde mit der Personalakquise noch nicht begonnen,“ schreibt die Pressestelle.

Bleibt noch die Frage, warum beim Bau der Kita, die im letzten Jahr wegen des hohen Bedarfs eilends auf Empfehlung der Verwaltung von einer Interimslösung in eine dauerhafte umgewandelt wurde, noch nicht einmal mit den vorbereitenden Bodenarbeiten begonnen wurde. „Der Gemeinderat beschloss am 29. Juni 2022 die Projektierung des Kindergartens als dauerhaftes Gebäude in Modulbauweise. Das erfordert eine längere Planung“, lässt die Pressestelle wissen. Der nächste Satz gibt zu denken: „Darüber hinaus ist der Markt in Sachen Modulbauweise sehr angespannt und ausgelastet, was zu Verzögerung bei der Umsetzung führen kann.“ Schon vor der Vergabe der Aufträge Lieferengpässe als Grund für Verzögerungen zu nennen, ist zumindest ungewöhnlich.