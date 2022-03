von Sabine Busse

„Das kommt zum energiepolitisch richtigen Zeitpunkt“, sagte OB Jan Zeitler und meinte nicht den strahlenden Sonnenschein. Vielmehr bezog er sich beim Baustart der Freiflächen-Solaranlage oberhalb des Schättlisbergs auf die Energiewende sowie die aktuelle geopolitische Lage. „Wir wollen die Autarkie bei der Energieversorgung“, sagte Zeitler weiter.

Eingeladen zum Pressetermin hatte die Stadtwerk am See GmbH, die Bauherr der 4300 Quadratmeter großen Solarthermie-Anlage neben der Hackschnitzel-Heizung ist. 864 Kollektoren werden auf dem von Straßen umschlossenen Gelände künftig für die Wärmeversorgung der angrenzenden Wohnbereiche mit regenerativer Energie sorgen.

Stadtquartier 2050 Die Stadt Überlingen gehört zu den sechs Gewinnern eines bundesweiten Wettbewerbs, der im Rahmen der Initiative „Solares Bauen / Energieeffiziente Stadt“ entsprechende Projekte fördert. Zusammen mit zwölf anderen Partnern aus den Bereichen Wohnungsbau, Industrie, Energieversorger und Forschung arbeiten die beiden Städte Überlingen und Stuttgart seit 2018 am Projekt „Stadtquartier 2050“. Beide Städte wollen ein städtisches Wohnviertel sozialverträglich und klimaneutral umgestalten. In Überlingen ist dies die Erweiterung des Quartiers am Hildegardring, wo die Baugenossenschaft Überlingen (BGÜ) rund 170 neue, bezahlbare Wohnungen im Effizienzhaus-Standard baut. Die Wärmenergie werden die Bewohner vom kombinierten Holzschnitzel-Solar-Kraftwerk beziehen. Kritik am Projekt Zu den wichtigsten Mosaiksteinen des Projektes „Stadtquartier 2050“ gehört eine Heizwärmeversorgung auf der Grundlage einer Solarthermieanlage mit großen Warmwasserspeichern. Neben der Höhe der Warmwasserspeicher beklagen Kritiker vor allem den Flächenverbrauch. Stadtrat Dirk Diestel (BÜB+) meinte in einer Gemeinderatssitzung Mitte September 2021: „Wir lehnen das weiterhin ab, da so eine Anlage auf die Dächer gehört. Aus unserer Sicht ist der Flächenverbrauch für eine einzige Nutzung zu hoch.“ Gegen das Vorhaben und den Bebauungsplan sprach sich auch Stadträtin Sonja Straub (CDU) aus. Der Blick von Aufkirch her auf die Stadt sei „so einmalig“, dass man ihn nicht noch weiter verbauen dürfe. CDU-Fraktionssprecher Günter Hornstein indes wurde „nicht müde, auf die Bedeutung dieses Leuchtturmprojektes hinzuweisen“. Man müsse erkennen, „dass Überlingen bei der Energiewende angekommen ist“. Kritiker hatten auch immer wieder gefragt, weshalb die Solarthermiemodule und die Speicher nicht auf den Dächern montiert werden, um den Flächenverbrauch zu vermeiden. Doch dafür gibt es gleich mehrere Gründe. „Da hätten wir überhaupt keinen Platz“, erklärt Architekt Gerhard Metzger: „Die Dächer sind vollgepackt mit Fotovoltaik und den erforderlichen Stromspeichern.“ (hpw/mba)

Neben dem Holzschnitzel-Lager werden auf der von Straßen umgebenen Fläche 864 Sonnen-Kollektoren zur Warmwasser-Erzeugung aufgestellt. | Bild: Sabine Busse

„Für uns ist das ein Prestigeprojekt von bedeutender Größenordnung“, sagte Alexander-Florian Bürkle. In Zeiten großer Abhängigkeit von Rohstoffen sei dies zukunftsorientiert, so der Geschäftsführer des Stadtwerk am See. Rund drei Millionen Euro investiert der größte Energieversorger im Bodenseekreis in das Projekt.

Drittgrößte Anlage in ganz Baden-Württemberg

„Das wird die drittgrößte Solarthermie-Anlage in Baden-Württemberg“, so Bürkle weiter. Auch das Holz für die Hackschnitzel-Heizung stamme aus der Region und sei über langfristige Lieferverträge abgesichert. Schließlich sei die Stadt Überlingen zusammen mit dem Spital- und Spendenfonds Inhaberin großer Waldflächen, fügte Jan Zeitler an.

Zusammen mit dem gerade erneuerten Kessel der Hackschnitzel-Heizung sowie einem mobilen Gas-Modul für besonders kalte Tage wird die Anlage ein gesamtes Stadtquartier mit Heizwärme und Warmwasser versorgen. Dazu zählen 850 Haushalte am Schättlisberg inklusive Neubauten der Baugenossenschaft Überlingen am Hildegardring, das Krankenhaus, das Salem Kolleg sowie das geplante Neubaugebiet Südlich Härlen samt Pflegezentrum.

Hinter dem Kraftwerksgebäude werden die Pufferspeicher in der bereits ausgehobenen Mulde aufgestellt. | Bild: Sabine Busse

Co 2 -Einsparung von rund 1800 Tonnen pro Jahr

„Durch die Nutzung der Sonnenenergie sparen wir rund 1800 Tonnen CO 2 pro Jahr ein“, betonte Andreas Bachmaier, Leiter Energiesysteme beim Stadtwerk am See. Er erklärte das Prinzip: Die Solarthermie-Anlage verfügt über einen geschlossenen Wasserkreislauf. Das in den Paneelen von der Sonne erhitzte Wasser gibt die Energie über Wärmetauscher ab. Ein neuartiges Drei-Leiter-Wärmenetz sorge zudem für eine noch effizientere Nutzung, so Bachmaier. In der Regel würde das auf 60 Grad abgekühlte Wasser zurück zum Kraftwerk geleitet. Hier will man es weiter für die Betreibung von Fußbodenheizungen einsetzen und damit länger nutzen.

Da regenerative Energie nicht immer und rund um die Uhr gewonnenen werden kann, braucht die Anlage Speicherkapazitäten. Das werden drei große Tanks im rückwärtigen Bereich des Kraftwerks übernehmen. Bachmaier beschrieb die sogenannten Pufferspeicher als „große Thermoskannen“, in denen das warme Wasser konserviert wird und damit Flexibilität gewährleiste.

Speicherelemente vier Meter niedriger als geplant

Die ursprüngliche Planung sah Tanks mit einer Höhe von 17 Metern vor. Das hatte im Gemeinderat, der die Änderung des Bebauungsplans beschließen musste, für Diskussionen gesorgt. Dies habe man zum Anlass genommen noch einmal nachzubessern, erläuterte Alexander-Florian Bürkle. Die drei Speicher-Elemente werden jetzt nur 13 Meter hoch sein und dafür einen größeren Umfang haben. Dazu wurde bereits eine Vertiefung ausgehoben, um sie zumindest teilweise in den Boden und damit aus dem Sichtfeld der Bewohner Aufkirchs zu setzen. Damit würden die Pufferspeicher optisch hinter den bereits vorhandenen Bäumen verschwinden, so Bürkle.

Der Geschäftsführer rechnet mit der kompletten Fertigstellung der Solarthermie-Anlage bis Ende des Jahres. „Wenn alles gut läuft, gehen wir im Herbst in Betrieb“, hofft Bürkle. Um keine Zeit zu verlieren, war der Baustart im kleinen Kreis angesetzt. „Aber das Richtfest kommt ja auch noch“, ergänzte Jan Zeitler.