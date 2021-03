von Lorna Komm

Die Überlinger Autorinnen Eva-Maria Bast und Melanie Kunze sind beide selbst voll berufstätige Mütter von fünf beziehungsweise vier Kindern. Während des vergangenen Jahres haben sie alle Phasen mit ihren Kindern durchlebt, von Geburt bis Abitur, und kennen die Sorgen und Nöte vieler Eltern aus eigener Erfahrung.

Wie man einigermaßen gelassen durch diese Zeit kommt, haben sie in ihrem Ratgeber „Mit Kindern durch die Corona-Krise„ zusammengefasst. Neben den Autorinnen kommen in dem E-Book Experten zu Wort, wie Kinderpsychologen, Erzieherinnen oder Pädagogen, aber auch Musiker und Sportler.

Mein Kind und ich

Das Buch wurde aufgeteilt in drei Abschnitte: „Wie bringe ich mein Kind durch die Zeit?“, „Wie können es Eltern schaffen, Zeit für sich zu finden“ und „Beschäftigungsideen für drinnen und draußen“.

„Wir haben versucht, in dieser Zeit selber nicht durchzudrehen“, sagt Eva-Maria Bast im Telefoninterview. Da sie als Journalistinnen und Autorinnen – bekannt unter anderem durch die Buchreihe „Geheimnisse der Heimat“ – ebenso ihre Kinder wie ihren Beruf liebten, sei es ihnen schnell klar geworden, ihre Erlebnisse zu veröffentlichen und die gemachten Erfahrungen zur Verfügung zu stellen, damit auch andere Eltern profitieren können.

Sozialkompetenz droht verloren zu gehen

Auslöser war die Frage ihres Vorschulkindes, ob Sankt Martin seinen Mantel auch in Zeiten von Corona teilen würde. „Da ist mir bewusst geworden, wie schwer es ohne Austausch mit andren Menschen ist, Sozialkompetenz zu lernen“, erzählt Bast. Rückstände in der Ausbildung, mangelnde Bewegung oder ausgefallene Partys für Teenager, diese Problematiken sind in aller Munde. „Den Kern sieht man aber vor lauter Problemen nicht: Wie kann ich den Kindern zwischenmenschliche Beziehungen und soziale Fähigkeiten vermitteln?“, wollte Bast wissen.

Jeder arbeitet für sich im Homeoffice: die Überlinger Autorin Melanie Kunze. | Bild: privat

Zusammen mit ihrer langjährigen Co-Autorin Melanie Kunze suchte Eva-Maria Bast nach Antworten bei Fachleuten. So gibt unter anderem der Kinder- und Jugendpsychiater Jürgen Fegert, ärztlicher Direktor am Universitätsklinikum Ulm, Tipps für kleinere Kinder, sowie ebenso für das Gespräch mit Heranwachsenden, falls diese in der jetzigen Situation am Sinn des Lebens zweifeln.

Informationen über die Autorinnen und zum Verlag Eva-Maria Bast 1978 geboren, Journalistin, Verlegerin und Geschäftsführerin der Bast Medien GmbH. Eva-Maria Bast wurde fur ihre Arbeit mehrfach ausgezeichnet, unter anderem erhielt die Idee zur Buchreihe „Geheimnisse der Heimat“ den „Oskar“ der Zeitungsbranche, den Deutschen Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung. Eva-Maria Bast ist Dozentin an der Hochschule der Medien in Stuttgart, Chefredakteurin der Zeitschrift „Women‘s History“, sowie Sachbuch- und Romanautorin unter anderem mit Jørn Precht unter dem Pseudonym Charlotte Jacobi. Zwei ihrer Werke schafften es auf die Spiegel-Bestsellerliste. Die fünffache Mutter lebt mit ihrer Familie in Überlingen und in Würzburg. Melanie Kunze Melanie Kunze, Jahrgang 1976, studierte an der NTA Dr. Grubler in Isny Chemie, bevor sie die Branche wechselte und sich dem Journalismus und dem Verlagswesen zuwandte. Seit 2016 ist sie Buroleiterin und Projektredakteurin bei der Bast Medien GmbH. Sie lebt mit ihrer Familie in Überlingen, zieht aber bald in den Norden, um mit ihrem Mann und ihren Kindern ein altes Bauernhaus zu sanieren. Als vierfache berufstätige Mutter weiß sie, was es bedeutet, mit Kindern gut durch die Corona-Krise zu kommen. Auch das Homeoffice hat sie während der Corona-Krise trotz aller Schwierigkeiten, die das zu Hause arbeiten mit sich bringt, kennen- und schätzen gelernt. Bast Medien GmbH Verlags-Schwerpunkt sind Geschichten aus der Geschichte. Gegründet wurde der Verlag 2011, nachdem die „Geheimnisse der Heimat – Überlingen“ im SÜDKURIER veröffentlicht wurden. In Zusammenarbeit mit regionalen Zeitungen sind inzwischen deutschlandweit in 33 Städten „Geheimnisse“ erschienen, weitere sind in Arbeit. Nach einer Pause ist aktuell eine neue Ausgabe der Zeitschrift „Women‘ History“ zu Frauen in der Geschichte erschienen.

Für das Wohlbefinden auch der Eltern

Neben den Problemen der Kinder und Jugendlichen müssten aber auch die Eltern für ihr Wohlbefinden sorgen, befinden die Autorinnen im zweiten Teil des Buches. „Ihr müsst nicht perfekt sein. Und wenn ihr nicht mehr könnt, holt euch Hilfe“, wird die Jugendamtselternbeirätin für Köln, Heike Riedmann, zitiert. Adressen für Initiativen und Hilfsangebote werden ebenso aufgeführt, wie Yoga-Übungen oder andere Ratschläge, wie Eltern sich Rückzugsmöglichkeiten suchen können in dieser schwierigen Phase und zur inneren Ruhe finden können, ohne permanent für die Betreuung des Nachwuchses zuständig zu sein.

Ans Haus gefesselt: Was nun?

Die im dritten Teil aufgeführten Spiel- und Bewegungstipps sind nicht nur in Corona-Zeiten nützlich, sondern auch für den Waldspaziergang am Wochenende, an Regentagen oder in Zeiten anderer Krankheiten, die einen ans Haus fesseln. Das gilt gleichermaßen für die Ratschläge der Fachleute.

Überlingen Im Corona-Chaos zwischen Homeschooling, Homeoffice und Freizeit suchen Familien Hilfe bei der Psychologischen Beratungsstelle Das könnte Sie auch interessieren

Warum nur ein eBook?

Das Buch ist nur als eBook erhältlich. „Wir haben uns für diese Variante und gegen eine gedruckte Version entschieden“, sagt Verlegerin Bast, „weil wir es schnell herausbringen wollten, solange der Corona-Lockdown noch aktuell ist.“ Die Bestellung von Papier und Drucktermin hätte zulange gedauert. „Außerdem wollten wir keine Druckversion herausbringen, wenn die Buchläden geschlossen haben müssen“, erklärt sie. Es herrsche zwar bereits ein großes Interesse an dem Leitfaden aber viele würden ohnehin auf mobilen Endgeräten lesen, so dass es sinnlos sei, zusätzlich ein gedrucktes Buch dafür anzubieten. Zudem seien viele andere Projekte in Arbeit, erzählt die vielbeschäftigte Autorin. Ein neues Exemplar der Zeitschrift „Women‘s History“ ist gerade erschienen und Lesungen für ihren unter dem Pseudonym Charlotte Jacobi erschienen historischen Roman „Die Douglas-Schwestern“, aufgeführt in der Spiegel-Bestsellerliste, sind ebenfalls terminiert.

Das eBook „Mit Kindern durch die Corona-Krise“ ist für 9,90 Euro über die Website https://bast-medien.de/ erhältlich