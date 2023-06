Eine 50-jährige Frau erschrak sich ihren eigenen Angaben zufolge derart wegen eines mobilen Blitzers, der am Dienstagmittag an der Landesstraße 200 bei der Reutemühle aufgestellt war, dass sie stark abbremste. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen.

Daraufhin prallte sie frontal gegen die Messanlage und die dortige Leitplanke, beschreibt die Polizei weiter. Den Schaden an der völlig zerstörten mobilen Geschwindigkeitsmessanlage beziffern die Beamten auf 80.000 Euro.

Am Auto der Frau entstand Totalschaden

Am Volvo der Frau entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Leitplanke ausfällt, sei aktuell nicht bekannt. Die 50 Jahre alte Unfallverursacherin blieb unverletzt, ihr Volvo musste abgeschleppt werden.