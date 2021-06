Der 18-jährige Autofahrer war mit seinem Honda am Sonntag gegen 12.30 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs und wollte an der Einmündung zum Brünnensbach wenden. Wie die Polizei berichtet, übersah er beim Anfahren einen 58-Jährigen und seine Beifahrerin, die sich auf einem Motorrad näherten. Beim Zusammenstoß mit dem Auto wurde das Motorrad auf die Gegenfahrbahn abgewiesen, wo es gegen ein entgegen kommendes Wohnmobil prallte.

Beide Motorradfahrer müssen in die Klinik gebracht werden

Beim folgenden Sturz zog sich der 58-jährige Motorradfahrer schwere, seine jüngere Sozia eher leichte Verletzungen zu. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto des Unfallverursachers entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro, am Motorrad von 5000 Euro und am Wohnmobil von 3000 Euro. Motorrad und Auto mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Überlingen kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Die Straße war bis etwa 14 Uhr voll gesperrt.