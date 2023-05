Die Polizei beschlagnahmte am frühen Morgen des 1. Mai den Führerschein eines 72-jährigen Mannes, der zuvor einen Unfall verursacht hatte. Wie es im Pressebericht des Polizeipräsidiums heißt, sei der 72-Jährige in der Owinger Straße in Überlingen, Fahrtrichtung Owingen, am Kreisverkehr bei Kogenbach nach links von der Straße abgekommen. Dabei sei er gegen eine Warnbake und zwei Verkehrsschilder gestoßen.

Friedrichshafen Radfahrer wirft sich vor Auto und fordert Geld Das könnte Sie auch interessieren

Ohne sich um den Schaden von mindestens 750 Euro zu kümmern, verließ der Mann mit seinem Auto die Unfallstelle. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete sich um 2.30 Uhr bei der Polizei. Da die Beamten am Unfallort ein Autokennzeichen fanden, dauerte es nicht lange, bis sie die Adresse des Halters ausfindig machten und an seiner Haustüre klingelten. Wegen Verdachts auf eine Trunkenheitsfahrt veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme und beschlagnahmten den Führerschein des 72-Jährigen.