Die E-Scooter spalten Überlingen. Entweder man fährt die Roller der Firma Tier genussvoll oder man stört sich an ihnen. Diesen Eindruck gewinnt, wer verfolgt, wie emotional in der Stadt über die grünen Zweiräder diskutiert wird.

Der Fall eines Mannes in der Bahnhofstraße zeigt, welch‘ unbeherrschte Reaktion durch unsachgemäß abgestellte Elektroroller hervorgerufen werden können. Wie die Polizei am Montag berichtete, sei ein 26-jähriger Mann in der Bahnhofstraße so in Rage geraten, dass er auf zwei E-Scooter einschlug. Nun hat er eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Sachbeschädigung an der Backe.

Beim Rangieren gegen Leitplanke gefahren

Der Vorfall passierte am Sonntagmittag. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte der Mann mit seinem Auto, einem Opel, auf ein Grundstück in der Bahnhofstraße einfahren und musste aufgrund zweier dort abgestellter E-Scooter rangieren. Dabei touchierte er die Leitplanke. Die Polizei schätzt den Schaden am Opel auf 400 Euro. Die Schadenshöhe an der Leitplanke ist noch unbekannt, dazu muss laut Polizei erst noch von der Straßenmeisterei eine Einschätzung abgegeben werden.

Der 26-Jährige habe die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Allerdings ist er laut Polizei, die sich auf Zeugenaussagen beruft, „kurze Zeit später wutentbrannt zurückgekehrt, um mit einem Werkzeug auf die beiden E-Scooter einzuschlagen“. Offenbar handelte es sich um ein schweres Werkzeug aus Metall. Mit ihm richtete er Schaden an den Rollern in noch unbekannter Höhe an. Beim Eintreffen der von den Zeugen verständigten Polizisten suchte der 26-Jährige das Weite. Er konnte kurz darauf angetroffen werden. Ihm drohen nun strafrechtliche Konsequenzen.