Den Frauen in der katholischen Kirche bleiben laut Monika Elias zwei Möglichkeiten: „Austreten oder kämpfen.“ Sie habe sich für Letzteres entschieden, berichtet die pensionierte Religionslehrerin aus Stuttgart und Referentin im Pfarrzentrum. Im Rahmen des Vortragsprogramms des Bildungswerks spricht sie zum Thema „Weil es (uns) um die Botschaft Jesu geht – Maria 2.0“.

Die Missbrauchsfälle und der Umgang damit sowie Jahrzehnte, in denen Forderungen nach Gleichberechtigung nicht gehört wurden, seien die Gründe, warum sich 2019 die Bewegung Maria 2.0 formiert habe. Monika Elias ist in ihrer Gemeinde ebenfalls in einer Gruppe von Frauen aktiv, die sich nach Maria Magdalena und der Mutter Jesu benannt hat.

Weitreichende Forderungen nach Gleichberechtigung

Monika Elias berichtet, wie kreativ die Mitstreiterinnen von Maria 2.0 ihren Protest angehen. Die wesentlichen Forderungen der Bewegung lauten: Gleichberechtigung der Frauen mit Zugang zu allen kirchlichen Ämtern inklusive Weihen, Abschaffung des Zwangszölibats und eine umfassende Aufarbeitung der Missbrauchsfälle. Diese und weitere Thesen haben Frauen in ganz Deutschland im Februar 2021 an Kirchentüren geschlagen. In Stuttgart fertigten Monika Elias und ihre Mitstreiterinnen eine Installation, die die typischen Tätigkeiten auflisten, die Frauen erledigen. „Arbeit gibt es in der katholischen Kirche für Frauen genug, aber keine Rechte“, so Monika Elias.

Monika Elias (links) berichtete von ihrer Maria 2.0 Gruppe in Stuttgart. Eingeladen hatte sie Maria Gratia Rinderer, die das Bildungswerk leitet. | Bild: Sabine Busse

Die meisten Schreiben an Kirchenoberste blieben unbeantwortet

Als eine nachahmenswerte Form des Protestes empfiehlt die Theologin, Agape-Feiern zu veranstalten. Diese Zusammenkünfte können ähnlich wie ein Gottesdienst gestaltet werden, nur ohne Eucharistie, die einem Priester vorbehalten sei. Sie hätten sich auch mit Schreiben an die Verantwortlichen und sogar den Papst gewandt. „Die meisten blieben unbeantwortet“, so Elias. Auch die Forderungen, die sie Bischöfen zu ihrem Treffen im Vatikan mitgegeben haben, zeigten keine Wirkung. „Rom hat die Bischöfe abblitzen lassen, genau wie den Synodalen Weg“, lautete Monika Elias‘ frustriertes Fazit.

Ihre Forderungen untermauern die Frauen von Maria 2.0 mit Bibelzitaten, die die Gleichheit aller Getauften betonen. „Die Botschaft des Neuen Testaments und das Glaubensbekenntnis sind wichtig, sonst nichts!“, sagte Elias. „Jesus hat keine Kirche gegründet, sondern die frohe Botschaft verkündet.“ Gekommen sei dann eine Kirche, in der die eigenen Traditionen mehr Gewicht als die heilige Schrift habe.

Was ist Maria 2.0? Ihren Anfang nahm die Reformbewegung in Münster 2019, wo eine Gruppe von Frauen die schleppende Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der Kirche nicht länger schweigend hinnehmen wollte. Sie organisierten einen Kirchenstreik, bei dem die Frauen eine Woche lang ihre ehrenamtliche Tätigkeit ruhen ließen. Das fand bundesweit Nachahmer. Dazu formulierten sie einen offenen Brief an Papst Franziskus, in dem sie Zugang zu allen kirchlichen Ämtern, die Aufhebung des Pflichtzölibats und eine umfassende Aufklärung von Missbrauchsfällen in der Kirche forderten. Eine Antwort bekamen sie nicht. Die nächsten Aktionsgemeinschaften gibt es in Tettnang, Bad Waldsee und Schramberg-Sulgen. Informationen im Internet auf der Homepage von Maria 2.0

Wie macht Elias weiter, wollten Zuhörerinnen wissen

In der anschließenden Frage- und Diskussionsrunde wollen die vor allem weiblichen Zuhörer wissen – es sind auch drei Männer gekommen – wie Monika Elias nun weitermache. „Wir kämpfen weiter und veranstalten Agape-Feiern draußen neben der Kirche. Dafür brauchen wir keinen Priester.“ Das finden nicht alle Zuhörerinnen ausreichend. Es fehle in dem Format die Eucharistiefeier, außerdem habe diese regelkonforme Vorgehensweise wieder etwas von Gehorsam, meint eine ältere Dame.

Referentin hätte es begrüßt, wenn Pfarrer Bernd Walter gekommen wäre

Auf die Frage, wie es mit ihrer Hoffnung auf Änderungen stehe, sagt Elias: „Ich habe kaum Hoffnung und glaube nicht an Wunder.“ Dazu räumt sie auf Nachfrage ein, dass sie es begrüßt hätte, wenn auch Pfarrer Bernd Walter, der Leiter der Seelsorgeeinheit Überlingen, gekommen wäre, um sich zu informieren, was die Frauen in seiner Gemeinde umtreibt.

Kirche Zum Abschluss des Synodalen Wegs: Katholiken im Südwesten sind ernüchtert, aber auch froh Das könnte Sie auch interessieren

Als eine Zuhörerin auf einen Gottesdienst zum Tag der Diakonin in St. Suso am Freitag aufmerksam macht, kommt der Einwurf: „In diesen Strukturen wollte ich keine Weihe einer Diakonin.“ Auch Monika Elias hadert mit den Strukturen, fürchtet aber „das Wegbrechen von Karitativem“, wenn es zu Änderungen beispielsweise bei der Finanzierung käme.

Lauchringen Im vierten Anlauf trifft der Freiburger Erzbischof die Frauen von Maria 2.0 aus Lauchringen Das könnte Sie auch interessieren

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Christine Gäng sieht weniger Anlass zum Protest

Im Publikum sitzt auch Christine Gäng, Vorsitzende des Pfarrgemeinderats. Sie weist darauf hin, dass auch Maria 2.0 innerhalb der Struktur der Kirche stattfinde. „Es ist gut, dass es Maria 2.0 gibt“, so Gäng. Sie halte den Wortgottesdienst für eine würdige Form, die Verbundenheit mit Gott zum Ausdruck zu bringen, Frauen und Männer gemeinsam. Allerdings sieht sie weniger Anlass zum Protest: „Ich habe mich immer in der Kirche engagieren können und nie ausgeschlossen gefühlt.“

Der Umgang mit dem Missbrauch? Auch Jesus habe Leidensbereitschaft gezeigt

Auf den Umgang mit den Missbrauchsfällen angesprochen, sagt Christine Gäng: „Natürlich schmerzt das!“ Aber auch Jesus habe sich verwunden lassen und Leidensbereitschaft gezeigt, was nicht heißen solle, dass Frauen diese in der Kirche auch aufbringen müssten. Sie zieht einen Vergleich mit den Naziverbrechen heran. Auch das sei eine Schuld, mit der ganz Deutschland leben müsse, ohne direkt involviert zu sein. „Ich bin sehr zufrieden, wie ernsthaft das Missbrauchsthema in der Diözese behandelt wurde“, lautet ihr Fazit.

Im Hinblick auf nötige Veränderungen verweist Christine Gäng auf den aktuell laufenden Prozess der Kirchenentwicklung 2030. „Der wird Räume eröffnen.“ Mehr alternative Agape-Feiern wünsche sie nicht. „Ich brauche die spirituelle Heimat und die Heilige Messe am Sonntag.“